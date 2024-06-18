Давление навеса предложения на курс пары юань/рубль пока сохранится - ПСБ

Вероятно сохранение навеса предложения китайской валюты со стороны ЦБ РФ и экспортеров в ближайшее время, что способно подталкивать курс пары юань/рубль на более низкие уровни, считает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов.

"С одной стороны, чувствуется слабость спроса на китайскую валюту, отчасти отражающая более острожное отношение иностранных участников к проведению сделок с российскими контрагентами и биржевой инфраструктурой, естественное для первых дней после санкций на Московскую биржу, отчасти - сохраняющиеся ограничения проведения платежей в юанях импортерами, что сдерживает активизацию спекулятивных игроков. С другой стороны, снижению торговой активности способствуют и уход ряда конверсионных операций на внебиржевой рынок, - указывает эксперт. - В целом в ближайшей перспективе мы склонны опасаться сохранения навеса предложения юаня со стороны ЦБ РФ и экспортеров, что способно подталкивать курс китайской валюты на более низкие уровни. Дополнительным конъюнктурным позитивом для рубля выступает и долгожданное восстановление нефтяных котировок, способствующее активизации и спекулятивных продаж юаней. Исходя из складывающихся дисбалансов смещаем целевой диапазон по курсу юаня в зону 11-12 рублей. Не исключаем в отсутствие новых вводных локального теста его нижней границы к налоговым выплатам 28 июня".

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