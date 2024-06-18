Поводов для сильных движений на валютном рынке пока нет - "Алор Брокер"

Поводов для сильных движений на российском валютном рынке пока нет, говорится в комментарии руководителя направления инвестиционного консультирования "Алор Брокера" Алексея Антонова.

"Продолжается укрепление рубля, который в паре с "китайцем" опустился ниже 12 рублей. Вряд ли распродажа вызвана страхами прекращения торгов на Московской бирже еще и юанем. Скорее всего, экспортеры начали заблаговременно собирать рубли под июньскую уплату налогов, а многие компании сокращают юаневую "подушку безопасности" в пользу рублевых инструментов, которые дают большую доходность. Поводов для сильных движений на валютном рынке пока нет, а в конце текущего месяца рубль с большой вероятность немного сдаст завоеванные позиции", - пишет эксперт.

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