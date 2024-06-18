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18 июня 2024 года 09:38

Цены рублевых корпбондов во вторник не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 18 июня. Котировки рублевых корпоблигаций во вторник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы завершили в плюсе торги в понедельник, причем локомотивом роста стал техсектор, а индекс S&P 500 по итогам сессии обновил исторический максимум в 30-й раз с начала года. Инвесторы оценивали заявления представителей Федрезерва и корпоративные новости.

Федеральная резервная система (ФРС) может подождать до декабря со снижением базовой процентной ставки, заявил глава Федерального резервного банка Миннеаполиса Нил Кашкари на минувших выходных. Дальнейшие действия ФРС будут зависеть от статданных, добавил он. Федрезерв сохранил базовую процентную ставку на уровне 5,25-5,5% годовых по итогам июньского заседания. Медианный прогноз руководителей американского ЦБ теперь предполагает, что ставка будет уменьшена лишь один раз на 25 базисных пунктов в 2024 году.

Тем временем индекс Empire State Manufacturing, рассчитываемый Федеральным резервным банком Нью-Йорка, вырос в июне до минус 6 пунктов с минус 15,6 пункта в мае. Опрошенные Trading Economics эксперты в среднем ожидали повышения индикатора активности в промышленном секторе штата до минус 9 пунктов.

Азиатские фондовые индексы во вторник повышаются, исключением выступает только гонконгский индикатор. Резервный банк Австралии (RBA) по итогам двухдневного заседания сохранил ключевую процентную ставку на уровне 4,35% годовых. Решение совпало с прогнозами большинства аналитиков и экономистов. Австралийский индекс S&P/ASX 200 к 8:35 МСК увеличился на 0,9%. Японский индекс Nikkei 225 по итогам торгов вырос на 1%. Южнокорейский индекс Kospi к 8:32 МСК прибавил 0,7%. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:37 МСК поднялся на 0,4%, в то время как гонконгский Hang Seng снизился на 0,1%.

В свою очередь цены на нефть плавно опускаются во вторник после 2%-ного подъема по итогам предыдущей сессии на фоне общего увеличения аппетита к риску на мировых рынках. Стоимость августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск составила $84,1 за баррель, что на 0,18% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В понедельник эти контракты подорожали на 2%, до $84,25 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи опустились в цене к этому времени на 0,19%, до $80,18 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов увеличилась на 2,4%, до $80,33 за баррель.

"С середины июня цены на нефть уверенно растут на статданных из США, - отмечает аналитик StoneX Фавад Разакзада. - Подъем рынка на прошлой неделе можно считать отложенной реакцией на решение ОПЕК+ о продлении действующих ограничений на добычу нефти". "Инвесторы также ожидают, что спрос на топливо будет набирать силу с учетом начавшегося автомобильного сезона, и это приведет к снижению запасов нефти в ближайшие недели", - говорит Разакзада, которого цитирует Market Watch.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 17 июня снизилась в 1,2 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась вблизи средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 10,132 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 6,704 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали умеренное снижение.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов в понедельник снизился на 0,35% и составил 104,51 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за три дня (15-17 июня) потерял 0,27%, опустившись до 899,8 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах падения оказались облигации "ДОМ.РФ-12R" (-4,1%), "РЖД-32" (-1,3%) и "Газпром Капитал БО-001Р-04" (-0,82%), а в лидерах повышения - облигации "Роснефть-001Р-04" (+0,58%), "АИЖК-001P-02R" (+0,46%) и "РЖД-28" (+0,21%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что АО "Автобан-финанс" 18 июня планирует провести сбор заявок на выпуск 6-летних облигаций серии БО-П06 объемом 5 млрд рублей. Ориентир ставки 1-6-го полугодовых купонов - не выше 15,5% годовых, что соответствует доходности к 3-летней оферте не выше 16,1% годовых. Техразмещение запланировано на 24 июня.

ГК "Автодор" (OKPO code: 94158138) 25 июня начнет размещение облигаций серии 004Р-10 сроком обращения 23,4 года объемом 9 млрд 584,568 млн рублей. Размещение пройдет по закрытой подписке. Круг потенциальных приобретателей облигаций не раскрывается на основании постановления правительства РФ от 04.07.2023 N1102. Ставка 1-2-го полугодовых купонов установлена на уровне 3% годовых.

ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) установило ставку 12-го купона облигаций серии 001P-26R на уровне 17,18% годовых. Компания разместила выпуск 5-летних бондов объемом 30 млрд рублей в июле 2023 года. Ставка 1-го купона установлена на уровне 8,6% годовых. Ежемесячные купоны по выпуску переменные и рассчитываются по формуле: RUONIA плюс спред 130 базисных пунктов.

АО "ДОМ.РФ" (OKPO code: 47247771) установило ставку 2-го купона 2-летних облигаций серии 002Р-02 объемом 10 млрд рублей на уровне 16,5% годовых, ставку 2-го купона 4-летних бондов серии 002Р-03 объемом 40 млрд рублей - на уровне 16,95% годовых. Корпорация разместила оба выпуска в декабре 2023 года и установила величину премии к ключевой ставке по бондам серии 002Р-02 на уровне 0,5% годовых, величину спреда к RUONIA по облигациям серии 002Р-03 - на уровне 1,15% годовых. Купоны квартальные.

Кроме того, АО "ДОМ.РФ" выкупило по оферте 15 млн 113 тыс. 713 облигаций серии 001Р-04R по цене 100% от номинала, или 60,5% эмиссии. Выпуск серии 001Р-04R объемом 25 млрд рублей был размещен в мае 2018 года по ставке 7% годовых сроком на 10 лет. Ставка текущего купона - 17,3% годовых.

ООО "Пионер-лизинг" (Чебоксары) установило ставку 66-го купона облигаций серии БО-П02 в размере 22,25% годовых. Размещение 10-летних облигаций номинальным объемом 300 млн рублей началось 15 марта 2019 года и закончилось в сентябре 2019 года. Ставка 1-го купона установлена в размере 14% годовых. Ставки последующих купонов привязаны к ключевой ставке ЦБ РФ и рассчитываются по формуле. Купоны по выпуску выплачиваются ежемесячно.

МФК "Быстроденьги" установила ставку 27-го купона выпуска облигаций серии 001P-01 на уровне 21% годовых. Компания завершила размещение 3-летнего выпуска номинальным объемом 150 млн рублей в июле 2022 года, реализовав 88% займа на 132,085 млн рублей. Бонды размещены по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 24% годовых. Ставки 5-36-го купонов рассчитываются по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс 5%. Купоны ежемесячные.

Международный банк экономического сотрудничества (МБЭС) приобрел по оферте 4 млн 769,485 тыс. облигаций серии 001Р-02 по цене 100% от номинала. Объем займа составляет 5 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая. Таким образом, финансовая организация приобрела 95,39% займа. Десятилетний выпуск на 5 млрд рублей банк разместил в июне 2020 года по ставке полугодового купона 6,2% годовых. Ставка текущего купона до следующей оферты с исполнением в июне 2025 года - 16,4% годовых.

ООО "Завод КриалЭнергоСтрой" (ООО "Завод КЭС", Казань) допустило технический дефолт по выплате дохода за 3-й купонный период 5-летних облигаций серии 001P-04 объемом 300 млн рублей. Размер неисполненных обязательств - 10,8 млн рублей. "Завод КЭС" завершил размещение выпуска в ноябре 2023 года. Ставка 1-20-го купонов установлена на уровне 14,5% годовых. Длительность 1-го купонного периода составила 122 дня, 2-19-го купонов - 91 день, 20-го - 60 дней. По выпуску предусмотрена амортизация - 10% от номинальной стоимости бондов будет погашено в дату окончания 14-го купона и по 15% от номинала - в даты окончания 15-20-го купонов. Номинальная стоимость бондов - 1 тыс. рублей.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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