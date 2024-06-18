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18 июня 2024 года 09:35
Индекс Мосбиржи, вероятно, будет торговаться около 3200п в ближайшее время - "Алор Брокер"
Наиболее вероятны колебания индекса Мосбиржи около уровня 3200 пунктов в ближайшее время, считает руководитель направления инвестиционного консультирования "Алор Брокер" Алексей Антонов. "Ждем спокойных торгов во вторник. Вероятно, индекс Мосбиржи будет пытаться "лечь" в боковик и искать равновесный уровень. Пока картина складывается такая, что наиболее вероятным сценарием будет колебания индикатора вокруг отметки 3200 пунктов. Однако стоит помнить, что негативные настроения сейчас превалируют, и плохие новости могут спровоцировать очередной обвал рынка к 3000 пунктам", - пишет эксперт инвесткомпании в комментарии. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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