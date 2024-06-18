"Т-Инвестиции" начали анализ ЮГК с рекомендацией "покупать" для акций

"Т-Инвестиции" начали аналитическое освещение "Южуралзолота" (ЮГК), сообщается в обзоре.

Прогнозная стоимость акций компании, рассчитанная аналитиками, составляет 1,16 рубля за штуку (потенциал роста на горизонте года составляет 27% от текущего уровня), рекомендация для этих бумаг дается "покупать".

Эксперты выделяют следующие факторы инвестиционной привлекательности бумаг золотодобытчика.

- Эмитент - ведущий игрок в отрасли с амбициозными планами. ЮГК - один из лидеров золотодобывающей отрасли России, который имеет имеет вертикально интегрированный бизнес (то есть отвечает за весь цикл производства) с диверсифицированным портфелем активов. По объемам оцененных, выявленных и предполагаемых (MI&I) ресурсов уступает в России лишь "Полюсу". На данный момент компания разрабатывает девять месторождений и за 2023 год произвела 413 тыс. тройской унции золота. К 2028 году "Южуралзолото" намерено расширить географию производства до девятнадцати месторождений и увеличить объемы производства золота практически вдвое (до 944 тыс. унций).

- Невысокая себестоимость производства. По итогам 2023 года удельные денежные затраты (TCC) у ЮГК составили $995 за тройскую унцию. Компания имеет приличный запас прочности в случае снижения цен на золото.

- ЮГК выигрывает от роста цен на золото. В 2024 году драгоценный металл показывает сильную динамику. Этому способствуют геополитическая напряженность и активные покупки золота центробанками. В дальнейшем драйвером роста стоимости драгметалла должен стать переход ФРС США к снижению процентных ставок (ожидается в текущем году). Снижение ставок приведет к сокращению доходностей гособлигаций США, что ослабит доллар и окажет позитивное воздействие на стоимость золота.

- Мощный рост финансовых показателей.

- Эмитент может выплатить дивиденды за 2024 год. "Компания вернулась к прибыльности, поэтому может возобновить выплаты дивидендов. Учитывая наш прогноз скорр. чистой прибыли за 2024 год. и выплату 50% от этого размера (согласно дивполитике), дивиденды за 2024 год могут составить 0,06 руб./акцию. Доходность такой выплаты к текущей цене - 7%", - указывают аналитики.

- Справедливая стоимость акций выше текущей рыночной оценки. "Мы провели оценку компании методом мультипликаторов и методом дисконтированных денежных потоков (DCF). В результате анализа мы получили справедливую стоимость бумаг ЮГК в диапазоне 1,15-1,17 руб./акцию. Для определения целевой цены мы использовали среднее значение этого диапазона", - отмечают эксперты "Т-Инвестиций".

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