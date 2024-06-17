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17 июня 2024 года 19:47

Рынок акций РФ начал неделю с отката ниже 3185п по индексу МосБиржи во главе с Ростелекомом и АЛРОСА

Москва. 17 июня. Рынок акций РФ начал неделю с коррекционного снижения на фоне ухудшения фондовой конъюнктуры в Азии и санкционных новостей от ЕС, откат сдерживался подросшей нефтью (Brent превысила $83 за баррель); индекс МосБиржи опустился ниже 3185 пунктов во главе с бумагами "Ростелекома" (-3,1%) и "АЛРОСА" (-3%).

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3183,68 пункта (-1%), индекс РТС - 1126,25 пункта (-1%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 2,6%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 18 июня, составляет 89,0499 руб. (-0,016 руб.).

Совет ЕС объявил в понедельник о своем решении продлить до 23 июня 2025 года санкции в отношении РФ, введенные в июне 2014 года в связи с присоединением к России Крыма и города Севастополя. В ЕС напоминают, что действующие в настоящее время ограничительные меры включают запреты на импорт в Евросоюз продукции, происходящей из Крыма или Севастополя, а также на инфраструктурные или финансовые инвестиции и туристические услуги из Крыма или Севастополя.

Подешевели акции "Ростелекома" (-3,1%), "АЛРОСА" (-3%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-2,6%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (-2,1%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-2%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-2%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1,9%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-1,8%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-1,6%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-1,5%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1,3%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-1,2%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-1,1%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-1%), бумаги Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,8% и -0,7% "префы"), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,7%), "ТКС Холдинг" (SPB: TCSG) (MOEX: TCSG) (-0,7%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,5%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,5%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,5%), Polymetal (MOEX: POLY) (-0,4%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,3%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,2%).

Подорожали акции "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+1,6%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+1,2%), бумаги ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,2%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,1%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,1%).

Как отмечает инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин, после позитивного старта торгов рынок акций развернулся вниз, индекс МосБиржи опустился ниже 3200 пунктов. Негативом мог выступить рост доходностей долгового рынка, стимулирующий переток ликвидности из акций в облигации.

Внешний фон можно назвать сдержанным. Блок статданных из КНР за май вышел неоднозначным: промпроизводство выросло за месяц меньше ожиданий, но превысил прогнозы рост розничных продаж. Стоимость нефти Brent двигалась в направлении $84 за баррель, несмотря на стабильно высокий индекс доллара DXY (105,5 пункта). Во вторник из важной статистики интерес представляют данные по темпам роста потребительских цен в еврозоне за май, базовый индекс розничных продаж и сведения по объемам промышленного производства за минувший месяц. Акционеры "Россети Ленэнерго" (MOEX: LSNG) на годовом собрании обсудят вопрос утверждения дивидендов. Прогноз по индексу МосБиржи на 18 июня - 3150-3250 пунктов, считает Бахтин.

По словам портфельного управляющего УК "Первая" Андрея Алексеева, индекс МосБиржи опустился ниже 3200 пунктов, при этом волатильность торгов стабилизировалась по сравнению с прошлой неделей, когда инвесторы отыгрывали новые ограничения со стороны США и Великобритании.

Теперь инвесторы сфокусировались на внутренних фундаментальных факторах, в первую очередь, на жесткой монетарной политике со стороны Банка России. На текущий момент у российского рынка акций не очень много позитивных драйверов для роста, плюс впереди летний сезон, когда рынки обычно не демонстрируют ярко выраженной динамики. В этой связи в ближайшее время не исключена локальная стабилизация вблизи текущих уровней, считает эксперт.

Нефть Brent превысила $83 за баррель. Котировки ранее поддержали позитивные отчеты ОПЕК и Международного энергетического агентства. Они указывают на то, что на рынке возможен дефицит поставок, который может сохраниться до начала зимы. Также оптимизм в нефтетрейдеров вселили хорошие данные по потребительской инфляции в США, опубликованные на прошлой неделе. Тем не менее, рост цен может остановиться в ближайшее время. По данным Financial Times, администрация президента США готова увеличить объемы продажи нефти из стратегических резервов, чтобы остановить рост цен в летний автомобильный сезон в США, когда спрос на топливо возрастает, отмечает Алексеев.

Как отмечает начальник аналитического отдела департамента по работе на рынках капитала Россельхозбанка (РСХБ) Александр Фетисов, после пятничного роста, подогретого в основном закрытием коротких позиций перед выходными, российский рынок открыл очередную неделю снижением. Внешний фон выглядит в целом нейтральным, нефтяные котировки поддерживаются прогнозами по росту глобального потребления в летний период выше отметки $82 за баррель, но пока не выходят за рамки сформированного за прошедшую неделю диапазона. Неоднозначная макростатистика Китая дает инвесторам основания для сомнений в восстановлении темпов роста экономики КНР без дополнительных стимулирующих мер, а также давит на котировки на товарном рынке, отмечает эксперт.

По итогам прошлой недели можно однозначно сказать, что российский рынок показал высокую степень сопротивляемости к санкционной повестке, но основным фактором, препятствующим росту, является высокая неопределенность в отношении траектории денежно-кредитной политики ЦБ РФ, полагает эксперт. Учитывая, что инфляционное давление не снижается (инфляция по итогам мая составила 0,74% по сравнению с апрельскими цифрами в 0,5%), а также с учетом жесткого сигнала от ЦБ по итогам прошедшего заседания, цены гособлигаций уже закладывают сценарий существенного повышения ставок, обновив минимум по индексу RGBI c марта 2022 года, отметил Фетисов.

В целом представитель РСХБ ожидает, что индекс МосБиржи останется на этой неделе в рамках диапазона 3150-3250 пунктов.

Руководитель отдела инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексей Антонов полагает, что нисходящая коррекция на рынке акций РФ еще не закончена, и пока не стоит начинать пополнять средне- и долгосрочные портфели, поскольку поводов для существенного роста рынка не наблюдается.

Присматриваться стоит лишь к отдельным бумагам, среди них - акции компаний IT-сектора. Введенные в этой области санкции США еще больше будут стимулировать бизнес к переходу на отечественные решения. Прежде всего, это коснется крупных отечественных компаний, которые формируют основную выручку отечественных айтишников. Рынком правят частные инвесторы, и при очередной сильной коррекционной волне многие из них будут сокращать "лонги". Причем продавать в основной своей массе они будут те бумаги, по которым была получена прибыль, а именно, высокие технологии дали наибольший заработок в последние месяцы, считает эксперт.

Что же касается рынка в целом, то по-прежнему относительно сильные "задерги" котировок вверх будут наталкиваться на фиксацию среднесрочной прибыли. Важных корпоративных новостей на этой неделе не ожидается, поэтому если внешний фон не подкинет сюрпризов, то торги обещают быть спокойными. При этом стоит внимательно следить за нефтью Brent, которая четыре дня провела в консолидации посередине проторгованного диапазона $81-84 за баррель. Такой длительный "флэт" по нефти нехарактерен для последних месяцев, поэтому можно ждать попыток движения, полагает Антонов.

В Азии в понедельник преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 снизился на 1,8%, австралийский ASX Australia - на 0,4%, южнокорейский Kospi - на 0,5%, китайский Shanghai Composite - на 0,6%, гонконгский Hang Seng потерял 0,03%), нет единого вектора в Европе (индекс FTSE просел на 0,4%, DAX и CAC 40 выросли на 0,4-1,2%), растут США (индексы к 18:50 МСК прибавили 0,02-0,4%).

Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) в понедельник влил в финансовую систему 182 млрд юаней ($25,1 млрд) в рамках программы среднесрочного кредитования (MLF). Ставка по кредитам сроком на год, выдаваемым в рамках MLF, осталась на уровне 2,5%, говорится в сообщении НБК. Последний раз ЦБ менял ее в августе 2023 года, тогда она была снижена на 15 базисных пунктов.

Промышленное производство в Китае в мае увеличилось на 5,6% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, по данным Государственного статистического управления (ГСУ). Темпы роста снизились по сравнению с 6,7% в апреле и не оправдали консенсус-прогноз Trading Economics, который составлял 6%.

Розничные продажи в КНР в прошлом месяце выросли на максимальные с февраля 3,7% в годовом выражении после подъема на 2,3% в апреле, по данным ГСУ. Рост был отмечен по итогам шестнадцатого месяца подряд.

На нефтяном рынке вечером в понедельник цены умеренно растут после максимального с апреля подъема по итогам прошлой недели.

Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $83,28 за баррель (+0,8% и -0,2% в пятницу), июльская цена WTI - $79,27 за баррель (+1,1% и -0,2% в пятницу).

Рынок немного снизился в минувшую пятницу, но завершил неделю уверенным ростом: Brent подорожала на 3,8%, WTI - на 3,9%. Это более чем компенсировало спад, зафиксированный неделей ранее после объявления ОПЕК+ о планах постепенного сворачивания части ограничений на добычу нефти.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже в понедельник снизились акции "Самараэнерго" (MOEX: SAGO) (-4,7%), "Новороссийского морского торгового порта" (MOEX: NMTP) (-3,7%), ПАО "ЮТэйр" (MOEX: UTAR) (-3,4%), ПАО "Россети Урал" (MOEX: MRKU) (-3,4%), ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (MOEX: NKHP) (-3,3%), банка "Уралсиб" (MOEX: USBN) (-3%), расписки "Эталона" (MOEX: ETLN) (-3%), ПАО "Сегежа Групп" (MOEX: SGZH) (-2,9%), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (-2,8%), "Группы ЛСР" (MOEX: LSRG) (-2,8%).

Акции МКПАО "МД Медикал Груп" подешевели в понедельник до 1052,2 рубля (-1,8%), хотя в начале торгов отмечалось ралли бумаг и цена сделок достигала 1392,8 рубля (+29,9%).

MD Medical Group (MOEX: MDMG) Investments Plc (управляет сетью клиник "Мать и дитя") в конце мая завершила редомициляцию в РФ - компания была зарегистрирована в специальном административном районе (САР) на о.Октябрьский Калининградской области в качестве МКПАО "МД Медикал Груп Инвестментс" (МКПАО "МД Медикал Груп"). Торги ГДР MD Medical Group были остановлены с 25 мая в связи с конвертацией, в июне ГДР компании были заменены на акции МКПАО, торги новыми акциями начались на Мосбирже в понедельник.

Выросли акции ПАО "Россети Северный Кавказ" (MOEX: MRKK) (+6,2%), ПАО "СПБ биржа" (SPB: SPBE) (+5,2%), ПАО "Яковлев" (MOEX: IRKT) (+3,1%), ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (MOEX: DVEC) (+2,6%)

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 53,7 млрд рублей (из них 4,22 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 3,77 млрд рублей на бумаги "ЛУКОЙЛа" и 3,75 млрд рублей на акции "Северстали" (MOEX: CHMF)).

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MOEX$#&: AFKS, AFLT, ALRS, CHMF, DVEC, ETLN, FESH, GAZP, GMKN, HYDR, IRAO, IRKT, LKOH, LSNG, LSRG, MAGN, MDMG, MGNT, MOEX, MRKK, MRKU, MTSS, NKHP, NLMK, NMTP, NVTK, OZON, PLZL, POLY, ROSN, RTKM, RUAL, SAGO, SBER, SGZH, SIBN, SNGS, TATN, TCSG, USBN, UTAR, VTBR, YNDX

SPB$#&: SPBE, TCSG


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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