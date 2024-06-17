Цены евробондов РФ в понедельник продемонстрировали боковую динамику на фоне снижения UST

Москва. 17 июня. Котировки российских суверенных еврооблигаций в понедельник продемонстрировали боковую динамику на фоне умеренного снижения цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ умеренно сузились.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году не изменились в цене, которая, как и днем ранее, составила 70,63% от номинала (доходность увеличилась всего на 0,5 базисного пункта, составив 8,96% годовых). Облигации с погашением в 2042 году выросли в цене за день всего на 2 базисных пункта - до 70,35% от номинала (доходность не изменилась и составила 8,77% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации сузился на 7 базисных пунктов). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году подорожал на 9 базисных пунктов, до 57,86% от номинала (доходность снизилась на 1 базисный пункт и составила 9,94% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году подешевели за день на 5 базисных пунктов, до 79,5% от номинала (доходность увеличилась на 9 базисных пунктов - до 16,33% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году не продемонстрировали за день ярко выраженной динамики - котировки остались на уровне 74,51% от номинала (их доходность выросла на 3 базисных пункта и составила 15,09% годовых). Евробонды РФ с погашением в 2029 году выросли в цене на 6 базисных пунктов, подорожав до 69,17% от номинала (доходность снизилась на 1 базисный пункт, составив 12,96% годовых). Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году опустилась за день на 21 базисный пункт - до 66,9% от номинала.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 17 июня была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки US Treasuries в понедельник демонстрируют умеренное снижение, отыгрывая как новые заявления представителей Федрезерва США, так и новую порцию опубликованной макроэкономической статистики.

Федеральная резервная система (ФРС) может подождать до декабря со снижением базовой процентной ставки, заявил глава Федерального резервного банка Миннеаполиса Нил Кашкари на минувших выходных. Дальнейшие действия ФРС будут зависеть от статданных, добавил он. Федрезерв сохранил базовую процентную ставку на уровне 5,25-5,5% годовых по итогам июньского заседания. Медианный прогноз руководителей американского ЦБ теперь предполагает, что ставка будет уменьшена лишь один раз на 25 базисных пунктов в 2024 году.

Тем временем индекс Empire State Manufacturing, рассчитываемый Федеральным резервным банком Нью-Йорка, вырос в июне до минус 6 пунктов с минус 15,6 пункта в мае. Опрошенные Trading Economics эксперты в среднем ожидали повышения индикатора активности в промышленном секторе штата до минус 9 пунктов.