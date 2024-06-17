Рубль вечером несколько ускорил темпы роста в паре с юанем на фоне заметно дорожающей нефти

Москва. 17 июня. Рубль укрепился в паре с китайским юанем по итогам торгов понедельника на фоне заметно дорожающей нефти. Курс юаня составил 11,951 руб. в 19:00 мск, что на 19,9 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларами и евро не проводятся на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) с 13 июня из-за санкций. В этой связи, по мнению рыночных аналитиков, наиболее подходящими ориентирами (в том числе для внебиржевого рынка) колебаний курса могут стать котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 19:00 мск упал относительно закрытия предыдущего торгового дня на 1,63 рубля, до 87,97 руб./$1, контракт EURRUBF опустился на 64 копейки, до 95,04 руб./EUR1.

На основе данных отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, заключенных с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ понизил официальный курс доллара на 18 июня на 1,59 копейки, до 89,0499 руб./$1, и увеличил курс евро на 23,92 копейки, до 95,3906 руб./EUR1.

Внебиржевой кассовый оборот валютного рынка РФ с расчетами "завтра" в паре "доллар-рубль" 13 июня, в первый день прекращения торгов долларом на Московской бирже после введения против нее американских санкций, составил 189,2 млрд рублей, что в 2,4 раза больше, чем в предыдущий рабочий день - 11 июня (78,4 млрд рублей), и более чем в два раза превышает среднедневной оборот с 3 по 11 июня (89,7 млрд рублей), следует из данных на сайте ЦБ РФ.

В то же время оборот операций с расчетами "завтра" в паре "евро-рубль" (торги европейской валютой также были прекращены на бирже 13 июня) в этот день упал по сравнению с 11 июня в 8,3 раза - до 7,5 млрд рублей с 62,4 млрд рублей, более чем в 2 раза по сравнению со среднедневным оборотом с 3 по 11 июня (16,0 млрд рублей).

При этом оборот торгов с расчетами "завтра" в паре "юань-рубль" (торги китайской валютой на бирже продолжаются) 13 июня был на 18% меньше, чем 11 июня (62,8 млрд рублей против 76,9 млрд рублей) и на 10% меньше среднедневного показателя за период с 3 по 11 июня (69,8 млрд рублей).

США в прошлую среду, 12 июня, внесли Московскую биржу и входящие в ее группу Национальный клиринговый центр (НКЦ) и Национальный расчетный депозитарий (НРД) в санкционный список.

Вскоре после объявления о санкциях Мосбиржа сообщила, что с 13 июня не будет проводить торги долларом и евро. Банк России при этом заявил, что сделки с этими валютами продолжат совершаться на внебиржевом рынке, а для определения официальных курсов доллара и евро к рублю будут использоваться банковская отчетность и сведения, поступающие от цифровых платформ внебиржевых торгов.

Данные внебиржевого рынка, согласно проведенным Банком России расчетам, являются репрезентативными для определения текущего обменного курса доллара США и евро на внутреннем валютном рынке, говорится в сообщении ЦБ РФ.

Газпромбанк (MOEX: GZPR) (ГПБ), как уполномоченная кредитная организация в рамках указа президента, будет продавать валюту, поступившую от иностранных покупателей в рамках оплаты за газ, на внебиржевом рынке, следует из решения совета директоров Банка России.

Порядок оплаты российского трубопроводного газа при поставках в недружественные страны определен специальным указом президента РФ. С 1 апреля 2022 года "Газпром" (MOEX: GAZP) получает оплату экспортируемого в недружественные страны газа в рублях. Для этого в уполномоченном фининституте - Газпромбанке - для иностранных покупателей открываются специальные рублевые и валютные счета типа "К". Иностранный покупатель платит за газ в валюте контракта. Газпромбанк ранее продавал эту валюту на "Московской бирже" и переводил рубли "Газпрому".

В рамках этого указа совет директоров ЦБ может определять иной порядок продажи валюты. В связи с приостановкой торгов долларом и евро на Мосбирже регулятор закрепил опцию продажи полученной за газ валюты на внебиржевом рынке.

"Рубль продолжает торговаться в ожидаемом нами ценовом диапазоне 90 +/- 2 руб./$1. Видим стабилизацию курса после крайне волатильной предыдущей недели, с постепенным удорожанием доллара по мере улучшения ситуации с трансграничными платежами. Основными вопросами, оказывающими влияние на курс, остаются дальнейшие риски новых ограничений, введенных со стороны США, и скорость появления новых транзакционных цепочек. Кроме того, данные по инфляции и темпам роста кредитования населения могут привести к дальнейшему ужесточению денежно-кредитной политики, что, в свою очередь, скажется на укреплении рубля", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке управляющий директор по инвестициям УК ПСБ (MOEX: PSKB) Николай Рясков.

"Сегодня рубль активно укрепляется по отношению к юаню, торгуется в районе 12 рублей за китайскую валюту. Поддержку курсу продолжают оказывать продажи валюты со стороны экспортеров, жесткая монетарная политика и продажи валюты со стороны ЦБ (с 7 июня ежедневные составляют порядка 8 млрд руб.). В краткосрочной перспективе мы ожидаем котировки рубля к юаню в диапазоне 12-12,4 рубля", - отмечает портфельный управляющий УК "Первая" Андрей Алексеев.

"Рубль в паре с юанем после стартовой просадки быстро восстановился и во второй половине торгов ускорил восходящую динамику. Пара CNY/RUB вышла вниз из треугольника консолидации, в котором она с пятницы совершала разнонаправленные движения с постепенным уменьшением их амплитуды. В результате юань опустился ниже уровня 12 руб., в моменте котировки приближались к отметке 11,94 руб., после чего произошел коррекционный отскок. Аналогичную динамику демонстрируют фьючерсы на пару USD/RUB. Официальные валютные курсы ЦБ при этом свидетельствуют лишь о незначительном снижении доллара по сравнению с пятничным: до 89,05 руб. с 89,07 руб. Укреплению рубля может способствовать фактор налогового периода. С приближением к пику фискальных платежей 28 июня все больше экспортеров для этих целей может продавать иностранную валюту", - полагает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

Инфляция в России в мае 2024 года составила 0,74% после 0,50% в апреле, 0,39% в марте, 0,68% в феврале и 0,86% в январе, сообщил в пятницу Росстат.

За январь-май 2024 года цены выросли на 3,22% (в мае 2023 года инфляция составила 0,31%, а за январь-май 2023 года - 2,38%).

Инфляция в мае 2024 года значительно превысила ожидания аналитиков - консенсус-прогноз опрошенных "Интерфаксом" экономистов на месяц равнялся 0,53%, а также оказалась выше недельной динамики, которая предполагала рост в районе 0,5%.

Годовая инфляция, по данным Росстата, в мае ускорилась до 8,30% с 7,84% на конец апреля, 7,72% на конец марта, 7,69% на конец февраля, 7,44% на конец января.

Базовый индекс потребительских цен, исключающий изменения цен на отдельные товары, подверженные влиянию факторов, которые носят административный, а также сезонный характер, в мае 2024 года составил 100,87% (в апреле 2024 года - 100,71%). В годовом выражении базовый индекс цен в мае увеличился до 108,64% со 108,27% в апреле.

Росстат в пятницу одновременно опубликовал и данные по недельной динамике цен с 4 по 10 июня.

Инфляция в РФ с 4 по 10 июня составила 0,12% после 0,17% с 28 мая по 3 июня, 0,10% с 21 по 27 мая.

С начала месяца рост цен в РФ к 10 июня составил 0,19%, с начала года - 3,42%.

Из данных за 10 дней июня этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 10 июня чуть выросла до 8,31% с 8,30% на конец мая, если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ), и ускорилась до 8,38%, если ее высчитывать из среднесуточных данных за весь июнь 2023 года (на такую методику расчета перешло Минэкономразвития).

Минэкономразвития оценило годовую инфляцию в РФ на 10 июня на уровне 8,37%, соответствующие цифры приводятся в обзоре министерства "О текущей ценовой ситуации".

"За неделю с 4 по 10 июня 2024 года на потребительском рынке рост цен замедлился до 0,12%. В секторе продовольственных товаров на отчетной неделе цены выросли на 0,16%. В сегменте непродовольственных товаров на отчетной неделе темпы роста цен составили 0,09%. В секторе услуг темпы роста цен снизились до 0,13% на фоне замедления удорожания авиабилетов на внутренние рейсы и услуг санаториев", - говорится в сообщении министерства.

Как сообщалось, совет директоров Банка России на заседании 7 июня, сохранив ставку на уровне 16%, дал жесткий сигнал: допускает возможность повышения в июле. При этом совет директоров ЦБ 7 июня рассматривал возможность повышения ставки на 100 базисных пунктов (б.п.) - до 17% и на 200 б.п. - до 18%.

Совет директоров Банка России на заседании в июле может рассмотреть те же варианты решений по ключевой ставке, что и в июне, но до следующего раунда многое может измениться, заявил 13 июня директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ Кирилл Тремасов.

Как сообщалось, ЦБ в апреле повысил свой интервальный прогноз по инфляции на 2024 год до 4,3-4,8% с 4,0-4,5%. "Динамика инфляции сейчас идет ближе к верхней границе, даже, скорее, с некоторым превышением верхней границы. Мы будем уточнять прогноз по итогам июльского заседания", - отметил 13 июня Тремасов.

Минэкономразвития в конце мая повысило свой прогноз по инфляции на 2024 год до 5,1% с 4,5% в сентябрьской версии и тоже уже отмечало, что может в июле-августе немного повысить свой прогноз.

Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в начале июня, по инфляции в 2024 году составляет 5,7%.

Риски повышения ключевой ставки Банком России во втором полугодии 2024 года заметно выросли, считают аналитики Росбанка (MOEX: ROSB).

"Оценка роста цен в мае Росстатом составила +0,74% м/м (8,3% г/г), что стало неприятным сюрпризом в сравнении с оценкой на базе недельных данных (+0,58% м/м), - отмечают эксперты. - Риски повышения ключевой ставки Банком России на перспективу второго полугодия 2024 года заметно повысились, но действия будут определяться также переносом майской инфляции в ценовые ожидания населения и производителей. Пока же инфляция июня (+0,2% с 1 по 10 июня) не вызывает опасений, а ключевой интригой остается охват условий льготной ипотеки после 1 июля", - отмечают эксперты.

Альфа-банк сохраняет прогноз повышения ключевой ставки Банка России по итогам заседания 26 июля 2024 года, говорится в комментарии главного экономиста Наталии Орловой и экономиста Валерии Кобяк.

"По данным Росстата, в мае инфляция оставалась на повышенном уровне 0,74% м/м после 0,50% м/м в апреле, а если смотреть на эти данные с учетом сезонной очистки, темп роста цен ускорился почти в два раза. Ускоренная динамика цен на продовольствие может негативно повлиять на инфляционные ожидания. Что касается роста цен на услуги, то там ускорение наметилось именно в мае, хотя в годовом выражении ускорение этого показателя не было столь уж значительным. Динамика этого показателя может быть сигналом роста инфляционного давления в связи с наступлением отпускного сезона, - отмечают эксперты. - За первые десять дней июня ситуация с инфляцией не улучшилась, и рост цен составляет 0,19% с начала месяца или 8,37% г/г по состоянию на 10 июня. При такой динамике полагаем, что следует ожидать рост цен на уровне 0,6% м/м по итогам июня и 1,1% м/м в июле, что по итогам следующего месяца может вывести годовой показатель инфляции на 9% г/г. На этом фоне мы ожидаем повышение ставки ЦБ РФ на заседании 26 июля".

Свежие майские данные в сочетании с устойчиво высокой инфляцией в первую декаду июня могут подтолкнуть ЦБ РФ к повышению ставки сразу на 200 б.п. на заседании 26 июля, полагает главный экономист инвестиционного банка "Синара" Сергей Коныгин.

Эксперт обращает внимание на данные Росстата, согласно которым в мае ИПЦ ускорился в росте до +0,74% м/м с апрельских +0,50% и мартовских +0,39%. За 5 месяцев 2024 года потребительские цены выросли на 3,22%, тогда как за аналогичный период прошлого года - на 2,38%. Годовая инфляция ускорилась с 7,84% в конце апреля до 8,30% через месяц. Одновременно Росстат 14 июня опубликовал оценку ИПЦ за неделю с 4 по 10 июня, согласно которой цены выросли на 0,12%, то есть меньше, чем за неделю с 28 мая по 3 июня, когда они прибавили 0,17%. Инфляция с начала месяца составила 0,19%.

"Майская инфляция заметно превысила ожидания аналитиков и сумму понедельных предварительных оценок, - подчеркивает Коныгин. - Наиболее тревожным видится ускорение базовой инфляции, то есть роста цен в стабильных компонентах, где не проявляется сезонность. Свежие данные в сочетании с устойчиво высокой инфляцией в первую декаду июня могут подтолкнуть ЦБ РФ к повышению ставки сразу на 200 б.п. на заседании 26 июля".

Цены на нефть демонстрируют заметный рост вечером в понедельник после резкого подъема по итогам прошлой недели.

Августовские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 мск подорожали на 0,87%, до $83,33 за баррель. Фьючерсы на WTI на июль на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) выросли в цене к этому времени на 1,11%, до $79,32 за баррель.

По итогам прошлой недели Brent подорожала на 3,8%, WTI - на 3,9%.

Цены на нефть Urals FOB в июне (первые 15 дней) колеблются в диапазоне $63,6-63,7 за баррель по сравнению с $65,3-65,6 за барр. в мае, при этом дисконты к эталонной котировке "Североморский датированный" (NSD, отражает стоимость корзины из североморских сортов Брент, Фортиз, Осеберг, Экофиск и Тролль, а также американского сорта WTI Мидленд) снизились более чем на $1 за баррель и составляют чуть выше $15 за баррель, следует из данных Argus, с которыми ознакомился "Интерфакс".

Стоимость Североморского эталона в первой половине июня упала до $78,85 за баррель по сравнению с $81,85 в мае.

С начала июня Argus запустил новую котировку российской нефти Urals - с поставкой в Китай. Так, по итогам первой половины июня цена Urals в китайском порту Shandong оценивается в $77,37, а дисконт к ICE Brent составляет $2,29 за баррель.

Argus напоминает, что санкции стран G7 в отношении российской нефти изменили структуру мировых поставок - российская нефть стала отправляться в Индию и Китай, а не в Европу.

"Основная часть нефти Urals идет в Индию, но около 200 тыс. б/с направляется в Китай, что более чем в три раза превышает типичные 60 тыс. б/с в период до 2022 года. Urals стал более привлекательной, недорогой альтернативой сернистых сортов нефти из Ближнего Востока для китайских компаний. В Китае Urals конкурирует с сортами Arab Light и Iranian Light", - сообщил Argus.

С января 2024 года цена Urals для расчета налогов выбирается максимальная из двух - NSD с определенным дисконтом ($20 за баррель на 2024 год) или котировка Urals в российских портах плюс стоимость транспорта до европейских. Стоимость транспорта устанавливается по методике ФАС (берутся данные Argus, методика пока не утверждена), а если ее не будет, то цена составит $2 за баррель.

Котировка российской нефти Urals, высчитываемая по утвержденной методике, по итогам первой половины июня составляет $63,6 за баррель. С учетом стоимости транспорта она превышает дисконтированный NSD.

В апреле, сообщало Минэкономразвития, цена Urals, которая будет использоваться для расчета налога на добычу полезных ископаемых по нефти, составила $74,98 за баррель, в мае - $67,37 за баррель. Это совпало с расчетами "Интерфакса".

Ставки межбанковского кредитного рынка в понедельник продемонстрировали смешанную динамику относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 14 июня уменьшилась на 6 базисных пунктов, до 15,64% годовых. Срочная версия RUONIA на один месяц опустилась в понедельник на 4 базисных пункта, до 15,97% годовых, на три месяца осталась на прежнем уровне - 16,11% годовых. Срочная версия RUONIA на срок 6 месяцев также не изменилась относительно пятницы, оставшись на отметке 16,34% годовых.