Доходность ОФЗ вернулась на максимумы с марта 2022 года - Freedom Finance Global

Доходность ОФЗ вернулась на максимумы с марта 2022 года, отмечается в комментарии аналитика Freedom Finance Global Владимира Чернова.

"Индекс Московской биржи государственных облигаций России (RGBI) 17 июня опустился на 0,95%, до 106,67 пункта, впервые с 24 марта 2022 года, - констатирует эксперт. - Эта динамика сигнализирует об увеличении доходности ОФЗ на ожиданиях повышения ставки по итогам заседания 26 июля. Рост потребительских цен в России за май ускорился с 0,39% и 0,5 в марте и апреле до 0,74% в мае, о чем свидетельствуют опубликованные 14 июня данные Росстата. В текущем году вероятность ускорения инфляции значительно увеличилась. На этом фоне Банк России по итогам заседания в конце июля, скорее всего, поднимет ставку, а индекс RGBI уже закладывает в цены это решение. Если ЦБ сохранит ключевую ставку на отметке 16% годовых, RGBI может подняться в район 113-114 пунктов. Однако наиболее вероятно ужесточение монетарных условий, которое вызовет снижение индекса до 104-105 пунктов. В таком случае доходности российских ОФЗ могут вырасти до 16-17% годовых".

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