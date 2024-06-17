Укреплению рубля в ближайшее время может поспособствовать налоговый период - БКС Экспресс

Укреплению рубля в ближайшее время может поспособствовать налоговый период, полагает эксперт БКС Экспресс Дмитрий Бабин.

"Рубль в паре с юанем после стартовой просадки понедельника быстро восстановился и во второй половине торгов ускорил восходящую динамику. Пара CNY/RUB вышла вниз из треугольника консолидации, в котором она с пятницы совершала разнонаправленные движения с постепенным уменьшением их амплитуды. В результате юань опустился ниже уровня в 12 руб., в моменте котировки приближались к отметке 11,94 руб., после чего произошел коррекционный отскок, - указывает аналитик в комментарии. - Аналогичную динамику демонстрируют фьючерсы на пару USD/RUB. Официальные валютные курсы ЦБ РФ при этом свидетельствуют лишь о незначительном снижении доллара по сравнению с пятничным: до 89,05 руб. с 89,07 руб. Укреплению рубля может способствовать фактор налогового периода. С приближением к пику фискальных платежей 28 июня все больше экспортеров для этих целей может продавать иностранную валюту".

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