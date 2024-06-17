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Главная / Мнения аналитиков / Укреплению рубля в ближайшее время может поспособствовать налоговый период - БКС Экспресс
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17 июня 2024 года 18:07
Укреплению рубля в ближайшее время может поспособствовать налоговый период - БКС Экспресс
Укреплению рубля в ближайшее время может поспособствовать налоговый период, полагает эксперт БКС Экспресс Дмитрий Бабин. "Рубль в паре с юанем после стартовой просадки понедельника быстро восстановился и во второй половине торгов ускорил восходящую динамику. Пара CNY/RUB вышла вниз из треугольника консолидации, в котором она с пятницы совершала разнонаправленные движения с постепенным уменьшением их амплитуды. В результате юань опустился ниже уровня в 12 руб., в моменте котировки приближались к отметке 11,94 руб., после чего произошел коррекционный отскок, - указывает аналитик в комментарии. - Аналогичную динамику демонстрируют фьючерсы на пару USD/RUB. Официальные валютные курсы ЦБ РФ при этом свидетельствуют лишь о незначительном снижении доллара по сравнению с пятничным: до 89,05 руб. с 89,07 руб. Укреплению рубля может способствовать фактор налогового периода. С приближением к пику фискальных платежей 28 июня все больше экспортеров для этих целей может продавать иностранную валюту". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-РУБЛЬ-ВАЛЮТА-ПРОГНОЗ
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