"БКС МИ" сохраняет нейтральную оценку рынка акций США

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет нейтральную оценку американского фондового рынка, сообщается в комментарии аналитиков Сергея Потапова и Анны Киреевой.

"Начинается сезон отчетности за второй квартал. На текущей неделе свои результаты опубликуют Accenture, Lennar Corp. и др. Из макростатистики во вторник выйдут данные по промпроизводству и розничным продажам в мае, в четверг - данные по индексу деловой активности (PMI) в производственном секторе и секторе услуг", - отмечают эксперты.

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