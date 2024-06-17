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17 июня 2024 года 15:33

Рубль днем слегка подрастает в паре с юанем на фоне позитивной динамики цен на нефть

Москва. 17 июня. Рубль днем немного повышается в паре с китайским юанем на фоне позитивной динамики цен на нефть. Курс юаня составил 12,101 руб. в 15:00 мск, что на 4,9 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларами и евро не проводятся на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) с 13 июня из-за санкций. В этой связи, по мнению рыночных аналитиков, наиболее подходящими ориентирами (в том числе для внебиржевого рынка) колебаний курса могут стать котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF упал относительно закрытия предыдущего торгового дня к 15:00 мск на 91 копейку, до 88,69 руб./$1, контракт EURRUBF опустился на 18 копеек, до 95,5 руб./EUR1.

Внебиржевой кассовый оборот валютного рынка РФ с расчетами "завтра" в паре "доллар-рубль" 13 июня, в первый день прекращения торгов долларом на Московской бирже после введения против нее американских санкций, составил 189,2 млрд рублей, что в 2,4 раза больше, чем в предыдущий рабочий день - 11 июня (78,4 млрд рублей), и более чем в два раза превышает среднедневной оборот с 3 по 11 июня (89,7 млрд рублей), следует из данных на сайте ЦБ РФ.

В то же время оборот операций с расчетами "завтра" в паре "евро-рубль" (торги европейской валютой также были прекращены на бирже 13 июня) в этот день упал по сравнению с 11 июня в 8,3 раза - до 7,5 млрд рублей с 62,4 млрд рублей, более чем в 2 раза по сравнению со среднедневным оборотом с 3 по 11 июня (16,0 млрд рублей).

При этом оборот торгов с расчетами "завтра" в паре "юань-рубль" (торги китайской валютой на бирже продолжаются) 13 июня был на 18% меньше, чем 11 июня (62,8 млрд рублей против 76,9 млрд рублей) и на 10% меньше среднедневного показателя за период с 3 по 11 июня (69,8 млрд рублей).

США в прошлую среду, 12 июня, внесли Московскую биржу и входящие в ее группу Национальный клиринговый центр (НКЦ) и Национальный расчетный депозитарий (НРД) в санкционный список.

Вскоре после объявления о санкциях Мосбиржа сообщила, что с 13 июня не будет проводить торги долларом и евро. Банк России при этом заявил, что сделки с этими валютами продолжат совершаться на внебиржевом рынке, а для определения официальных курсов доллара и евро к рублю будут использоваться банковская отчетность и сведения, поступающие от цифровых платформ внебиржевых торгов.

Данные внебиржевого рынка, согласно проведенным Банком России расчетам, являются репрезентативными для определения текущего обменного курса доллара США и евро на внутреннем валютном рынке, говорится в сообщении ЦБ РФ.

Торговый диапазон по паре "доллар-рубль", скорее всего, составит в ближайшие дни 88-91 руб./$1, по паре "евро-рубль" - 95-98 руб./EUR1, полагает директор департамента операций на финансовых рынках банка "Русский стандарт" Максим Тимошенко.

"На устанавливаемые Банком России валютные курсы в ближайшие дни способны оказать влияние нефтяные цены, геополитическая обстановка, продажи валюты в рамках бюджетного правила, - считает эксперт. - К этим факторам можно отнести и традиционный баланс российского импорта и экспорта. На фоне событий минувшей недели здесь возможно снижение спроса на валюту из-за перспектив уменьшения импорта. В ближайшие дни можно ожидать небольшую временную просадку курса национальной валюты. Однако слишком заметной волатильности курсов ЦБ по доллару и евро, вероятно, ожидать не придется, поскольку к подобному санкционному решению по Московской бирже российский регулятор по большому счету был готов. И такой сценарий развития событий в рамках внебиржевой торговли на основе банковской отчетности был продуман заранее. Тем временем в качестве поддержки доллару выступает недавнее сохранение ставки Федрезерва США на прежнем уровне".

Причин для выхода курса пары "юань-рубль" из диапазона 12-13 руб. пока нет, считает эксперт "БКС Экспресс" Михаил Зельцер.

"Технически курс юаня остается в многомесячном боковике с границами 12-13 рублей (среднесрочные рамки) и на минимумах года. А на более краткосрочном горизонте есть сопротивление на уровне 12,5 рубля - это +3% от текущих уровней и предел ослабления рубля на лето. На фоне действующих валютных барьеров со стороны жесткой денежно-кредитной политики ЦБ РФ, сдерживающей спрос на валюту, и нормативов репатриации выручки экспортеров, увеличивающих общее предложение валюты на рынке, ждать сильной девальвации по-прежнему нерационально. И пока на рынке возможны лишь локальные волны волатильности", - пишет аналитик в обзоре.

Вероятно сохранение слабой инерции к укреплению рубля по отношению к юаню на торгах в понедельник, чему будет способствовать ослабление позиций юаня на мировых валютных рынках, говорится в комментарии начальника отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) (ПСБ) Евгения Локтюхова.

"Слабость юаня - следствие несколько более слабых майских данных по темпам роста промышленного производства (5,6% г/г против 6,7% г/г в апреле). Целевым по китайской валюте в начале текущей недели видим диапазон 12-12,2 рубля", - отмечает эксперт.

Инфляция в России в мае 2024 года составила 0,74% после 0,50% в апреле, 0,39% в марте, 0,68% в феврале и 0,86% в январе, сообщил в пятницу Росстат.

За январь-май 2024 года цены выросли на 3,22% (в мае 2023 года инфляция составила 0,31%, а за январь-май 2023 года - 2,38%).

Инфляция в мае 2024 года значительно превысила ожидания аналитиков - консенсус-прогноз опрошенных "Интерфаксом" экономистов на месяц равнялся 0,53%, а также оказалась выше недельной динамики, которая предполагала рост в районе 0,5%.

Годовая инфляция, по данным Росстата, в мае ускорилась до 8,30% с 7,84% на конец апреля, 7,72% на конец марта, 7,69% на конец февраля, 7,44% на конец января.

Базовый индекс потребительских цен, исключающий изменения цен на отдельные товары, подверженные влиянию факторов, которые носят административный, а также сезонный характер, в мае 2024 года составил 100,87% (в апреле 2024 года - 100,71%). В годовом выражении базовый индекс цен в мае увеличился до 108,64% со 108,27% в апреле.

Росстат в пятницу одновременно опубликовал и данные по недельной динамике цен с 4 по 10 июня.

Инфляция в РФ с 4 по 10 июня составила 0,12% после 0,17% с 28 мая по 3 июня, 0,10% с 21 по 27 мая.

С начала месяца рост цен в РФ к 10 июня составил 0,19%, с начала года - 3,42%.

Из данных за 10 дней июня этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 10 июня чуть выросла до 8,31% с 8,30% на конец мая, если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ), и ускорилась до 8,38%, если ее высчитывать из среднесуточных данных за весь июнь 2023 года (на такую методику расчета перешло Минэкономразвития).

Минэкономразвития оценило годовую инфляцию в РФ на 10 июня на уровне 8,37%, соответствующие цифры приводятся в обзоре министерства "О текущей ценовой ситуации".

"За неделю с 4 по 10 июня 2024 года на потребительском рынке рост цен замедлился до 0,12%. В секторе продовольственных товаров на отчетной неделе цены выросли на 0,16%. В сегменте непродовольственных товаров на отчетной неделе темпы роста цен составили 0,09%. В секторе услуг темпы роста цен снизились до 0,13% на фоне замедления удорожания авиабилетов на внутренние рейсы и услуг санаториев", - говорится в сообщении министерства.

Как сообщалось, совет директоров Банка России на заседании 7 июня, сохранив ставку на уровне 16%, дал жесткий сигнал: допускает возможность повышения в июле. При этом совет директоров ЦБ 7 июня рассматривал возможность повышения ставки на 100 базисных пунктов (б.п.) - до 17% и на 200 б.п. - до 18%.

Совет директоров Банка России на заседании в июле может рассмотреть те же варианты решений по ключевой ставке, что и в июне, но до следующего раунда многое может измениться, заявил 13 июня директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ Кирилл Тремасов.

Как сообщалось, ЦБ в апреле повысил свой интервальный прогноз по инфляции на 2024 год до 4,3-4,8% с 4,0-4,5%. "Динамика инфляции сейчас идет ближе к верхней границе, даже, скорее, с некоторым превышением верхней границы. Мы будем уточнять прогноз по итогам июльского заседания", - отметил 13 июня Тремасов.

Минэкономразвития в конце мая повысило свой прогноз по инфляции на 2024 год до 5,1% с 4,5% в сентябрьской версии и тоже уже отмечало, что может в июле-августе немного повысить свой прогноз.

Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в начале июня, по инфляции в 2024 году составляет 5,7%.

Риски повышения ключевой ставки Банком России во втором полугодии 2024 года заметно выросли, считают аналитики Росбанка (MOEX: ROSB).

"Оценка роста цен в мае Росстатом составила +0,74% м/м (8,3% г/г), что стало неприятным сюрпризом в сравнении с оценкой на базе недельных данных (+0,58% м/м), - отмечают эксперты. - Риски повышения ключевой ставки Банком России на перспективу второго полугодия 2024 года заметно повысились, но действия будут определяться также переносом майской инфляции в ценовые ожидания населения и производителей. Пока же инфляция июня (+0,2% с 1 по 10 июня) не вызывает опасений, а ключевой интригой остается охват условий льготной ипотеки после 1 июля".

Альфа-банк сохраняет прогноз повышения ключевой ставки Банка России по итогам заседания 26 июля 2024 года, говорится в комментарии главного экономиста Наталии Орловой и экономиста Валерии Кобяк.

"По данным Росстата, в мае инфляция оставалась на повышенном уровне 0,74% м/м после 0,50% м/м в апреле, а если смотреть на эти данные с учетом сезонной очистки, темп роста цен ускорился почти в два раза. Ускоренная динамика цен на продовольствие может негативно повлиять на инфляционные ожидания. Что касается роста цен на услуги, то там ускорение наметилось именно в мае, хотя в годовом выражении ускорение этого показателя не было столь уж значительным. Динамика этого показателя может быть сигналом роста инфляционного давления в связи с наступлением отпускного сезона, - отмечают эксперты. - За первые десять дней июня ситуация с инфляцией не улучшилась, и рост цен составляет 0,19% с начала месяца или 8,37% г/г по состоянию на 10 июня. При такой динамике полагаем, что следует ожидать рост цен на уровне 0,6% м/м по итогам июня и 1,1% м/м в июле, что по итогам следующего месяца может вывести годовой показатель инфляции на 9% г/г. На этом фоне мы ожидаем повышение ставки ЦБ РФ на заседании 26 июля".

Свежие майские данные в сочетании с устойчиво высокой инфляцией в первую декаду июня могут подтолкнуть ЦБ РФ к повышению ставки сразу на 200 б.п. на заседании 26 июля, полагает главный экономист инвестиционного банка "Синара" Сергей Коныгин.

Эксперт обращает внимание на данные Росстата, согласно которым в мае ИПЦ ускорился в росте до +0,74% м/м с апрельских +0,50% и мартовских +0,39%. За 5 месяцев 2024 года потребительские цены выросли на 3,22%, тогда как за аналогичный период прошлого года - на 2,38%. Годовая инфляция ускорилась с 7,84% в конце апреля до 8,30% через месяц. Одновременно Росстат 14 июня опубликовал оценку ИПЦ за неделю с 4 по 10 июня, согласно которой цены выросли на 0,12%, то есть меньше, чем за неделю с 28 мая по 3 июня, когда они прибавили 0,17%. Инфляция с начала месяца составила 0,19%.

"Майская инфляция заметно превысила ожидания аналитиков и сумму понедельных предварительных оценок, - подчеркивает Коныгин. - Наиболее тревожным видится ускорение базовой инфляции, то есть роста цен в стабильных компонентах, где не проявляется сезонность. Свежие данные в сочетании с устойчиво высокой инфляцией в первую декаду июня могут подтолкнуть ЦБ РФ к повышению ставки сразу на 200 б.п. на заседании 26 июля".

Цены на нефть умеренно повышаются днем в понедельник после резкого подъема по итогам прошлой недели.

Августовские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск подорожали на 0,4%, до $82,95 за баррель. Фьючерсы на WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились в цене к этому времени на 0,42%, до $78,76 за баррель.

По итогам прошлой недели Brent подорожала на 3,8%, WTI - на 3,9%. Это более чем компенсировало спад, зафиксированной неделей ранее после объявления ОПЕК+ о планах постепенного сворачивания части ограничений на добычу нефти.

Данные нефтесервисной компании Baker Hughes показали, что за минувшую неделю число действующих нефтяных буровых установок в США сократилось на четыре и составило 488 единиц, это самый низкий показатель с января 2022 года. Число газовых установок не изменилось и составило 98, что является минимумом с октября 2021 года.

Цены на нефть Urals FOB в июне (первые 15 дней) колеблются в диапазоне $63,6-63,7 за баррель по сравнению с $65,3-65,6 за барр. в мае, при этом дисконты к эталонной котировке "Североморский датированный" (NSD, отражает стоимость корзины из североморских сортов Брент, Фортиз, Осеберг, Экофиск и Тролль, а также американского сорта WTI Мидленд) снизились более чем на $1 за баррель и составляют чуть выше $15 за баррель, следует из данных Argus, с которыми ознакомился "Интерфакс".

Стоимость Североморского эталона в первой половине июня упала до $78,85 за баррель по сравнению с $81,85 в мае.

С начала июня Argus запустил новую котировку российской нефти Urals - с поставкой в Китай. Так, по итогам первой половины июня цена Urals в китайском порту Shandong оценивается в $77,37, а дисконт к ICE Brent составляет $2,29 за баррель.

Argus напоминает, что санкции стран G7 в отношении российской нефти изменили структуру мировых поставок - российская нефть стала отправляться в Индию и Китай, а не в Европу.

"Основная часть нефти Urals идет в Индию, но около 200 тыс. б/с направляется в Китай, что более чем в три раза превышает типичные 60 тыс. б/с в период до 2022 года. Urals стал более привлекательной, недорогой альтернативой сернистых сортов нефти из Ближнего Востока для китайских компаний. В Китае Urals конкурирует с сортами Arab Light и Iranian Light", - сообщил Argus.

С января 2024 года цена Urals для расчета налогов выбирается максимальная из двух - NSD с определенным дисконтом ($20 за баррель на 2024 год) или котировка Urals в российских портах плюс стоимость транспорта до европейских. Стоимость транспорта устанавливается по методике ФАС (берутся данные Argus, методика пока не утверждена), а если ее не будет, то цена составит $2 за баррель.

Котировка российской нефти Urals, высчитываемая по утвержденной методике, по итогам первой половины июня составляет $63,6 за баррель. С учетом стоимости транспорта она превышает дисконтированный NSD.

В апреле, сообщало Минэкономразвития, цена Urals, которая будет использоваться для расчета налога на добычу полезных ископаемых по нефти, составила $74,98 за баррель, в мае - $67,37 за баррель. Это совпало с расчетами "Интерфакса".


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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