S&P 500 будет торговаться в диапазоне 5410-5460п в понедельник - Freedom Finance Global

Индекс S&P 500, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 5410-5460 пунктов в понедельник, баланс рисков нейтральный, вероятна средняя внутридневная волатильность, считает аналитик Freedom Finance Global Рафаель Мкртчян.

"Область 5450-5500 пунктов выступает ближайшей целью покупателей. S&P 500 сохраняет склонность к росту, хотя его характер теперь может быть ограниченным из-за перехода индикатора RSI в область перекупленности. Ближайшая поддержка для индекса широкого рынка располагается около 5375 пунктов", - указывает эксперт инвесткомпании.

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