Риски повышения ставки ЦБР пока велики - Райффайзенбанк

Риски реализации сценария дополнительного повышения ключевой ставки Банка России пока велики, считают аналитики Райффайзенбанка.

"Судя по текущим темпам роста цен, инфляция вряд ли сложится ниже 5,5% г/г в текущем году (наш прогноз, предполагающий охлаждение инфляции во 2П24), и, учитывая лаг в действии монетарной политики, ЦБ едва ли сможет на это повлиять. Действия регулятора во многом направлены на возвращение инфляции к цели в 2025 году. Напомним, что в последний раз достичь этого удавалось в 2019 году - мы полагаем, что это также существенно сказывается на "ястребинности" регулятора (хотя масштаб превышения цели в 2024 году и выглядит лишь умеренным), - указывают эксперты в обзоре. - В этих условиях возможная мягкость регулятора может быть воспринята рынком как недостаточная приверженность исполнению цели. При этом, на наш взгляд, эффективность дополнительного повышения ключевой ставки сейчас ограничена (однако рынок на текущий момент закладывает возможность уровня в 17-18% в ближайшие два-три месяца)".

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