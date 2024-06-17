Цена бумаг Fix Price пока сохраняет потенциал роста до 437 руб. - "Велес Капитал"

Котировки расписок Fix Price в целом сохраняют потенциал роста до уровня 437 рублей за штуку на фоне ожидаемого увеличения рентабельности в ближайшие кварталы, считает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова.

"Бумаги эмитента в понедельник пытаются развить восстановление от достигнутого ранее в июне минимума с декабря 2023 года (257,5 руб., также исторический минимум) при сохранении умеренно негативных технических сигналов. Так, котировки остаются ниже психологически важного уровня 300 руб. (район полос Боллинджера дневного и недельного графиков) при положении гистограммы и линий MACD недельного графика на отрицательной территории. Тем не менее гистограмма MACD дневного графика вышла в плюс, не исключая возможного развития восходящего движения, - отмечает эксперт. - "Бычий" сигнал с перспективой развития роста в район 328-335 руб. (верхняя полоса Боллинджера недельного графика и максимум текущего года) подтвердится при стабилизации расписок выше 300 руб. Пока же котировки выглядят достаточно слабо, сохраняя при этом внушительный потенциал роста до нашей целевой фундаментальной цены в 437 руб., установленной с расчетом на потенциальное увеличение рентабельности в ближайшие кварталы".

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