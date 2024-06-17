Главные события недели - SberCIB

Дивиденды, макростатистика и обмен акций "Яндекса" будут в центре внимания на текущей неделе, отмечают аналитики SberCIB Investment Research.

17 июня:

- Отсечка по финальным дивидендам "Северстали" за 2023 год.

19 июня:

- Отсечка по дивидендам компании "Мать и дитя";

- Индекс цен производителей промышленных товаров в России за май.

21 июня:

- Годовое общее собрание акционеров Сбербанка;

- Последний день приема заявок на обмен акций Yandex N.V. на МКПАО "Яндекс".

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