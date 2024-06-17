Заявленный ориентир нового выпуска бондов Джи-групп находится вблизи справедливого уровня - инвестбанк "Синара"

Заявленный ориентир нового выпуска облигаций АО "Джи-групп" серии 002Р-04 находится вблизи справедливого уровня, говорится в обзоре инвестиционного банка "Синара".

"Джи-групп" 20 июня планирует открыть книгу заявок на облигации серии 002Р-04 объемом 3 млрд руб. Срок обращения - 2,5 года, купонный период - 30 дней, - указывает аналитик Александр Афонин. - Тип купона - переменный, определяемый как сумма доходов за каждый день купонного периода по ключевой ставке Банка России + максимум 325 б.п. Дата начала размещения - 25 июня (предварительно). Размещение станет первым для компании выпуском бумаг с плавающей ставкой. Девелоперы с кредитными рейтингами аналогичного уровня размещали бумаги, ставки которых были привязаны к ключевой ставке ЦБ РФ, со спредами 300-350 б.п. Таким образом, заявленный ориентир выглядит вполне справедливо".

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