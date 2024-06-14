Котировки евробондов РФ продемонстрировали за неделю смешанную динамику на фоне выросших в цене UST

Москва. 14 июня. Котировки российских еврооблигаций продемонстрировали за неделю смешанную динамику на фоне выросших в цене американских казначейских обязательств (US Treasuries). Суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ за пять дней умеренно расширились.

Ситуация в секторе российских еврооблигаций 10 июня была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки US Treasuries в понедельник продемонстрировали плавное снижение.

Однако уже во вторник рынок базовых активов развернулся вверх в ожидании итогов июньского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. Большинство аналитиков не ожидали изменения процентных ставок на заседании 11-12 июня, но рассчитывали на указания со стороны Федрезерва и его главы Джерома Пауэлла относительно возможного времени первого понижения стоимости заимствований. Кроме того, американский ЦБ в среду должен был опубликовать свежие прогнозы для экономики страны и ожидания в отношении движения процентных ставок в будущем.

Котировки отечественных евробондов в четверг вновь продемонстрировали боковую динамику на фоне умеренного повышения цен американских казначейских обязательств. Глобальные инвесторы оценивали итоги заседания Федрезерва и свежие статданные. ФРС сохранила базовую процентную ставку на уровне 5,25-5,5% годовых. В заявлении американского ЦБ был отмечен "умеренный дальнейший прогресс" в движении инфляции к целевому показателю в 2%. Между тем медианный прогноз руководителей Федрезерва теперь предполагает, что ставка будет уменьшена лишь на 25 базисных пунктов в 2024 году, в то время как в марте ожидалось ее снижение на 75 базисных пунктов.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе выросло на 13 тыс. и составило 242 тыс., говорится в опубликованном в четверг отчете министерства труда. Это максимальный уровень с августа 2023 года. При этом аналитики в среднем прогнозировали сокращение показателя на 4 тыс. В свою очередь цены производителей в США (индекс PPI) в мае выросли на 2,2% в годовом выражении, сообщило также Минтруда. Согласно пересмотренным данным, в апреле они увеличились на 2,3%, а не 2,2%, как сообщалось ранее. Эксперты ожидали ускорения темпов подъема до 2,5% в прошлом месяце.

В последний день недели цены US Treasuries продолжили плавно подрастать, в то время как сектор отечественных евробондов вновь пребывал в безыдейном состоянии. Индекс потребительского доверия в США в июне снизился до минимальных с ноября 65,6 пункта с 69,1 пункта месяцем ранее, говорится в предварительном отчете Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предусматривал повышение показателя до 72 пунктов. В июне прошлого года значение индикатора находилось на отметке 64,2 пункта.

Между тем цены на экспорт в США в мае снизились впервые в этом году - на 0,6% по сравнению с предыдущим месяцем, когда они выросли на столько же, согласно официальным данным. Аналитики в среднем не ожидали изменения цен. Цены на импорт уменьшились в прошлом месяце на 0,4% - также впервые с декабря, что стало сюрпризом для экспертов, прогнозировавших подъем на 0,1%. В апреле импорт подорожал на 0,9%. В годовом выражении экспортные цены в мае увеличились на 0,6% после спада на 0,9% месяцем ранее, импортные - на 1,1%, как и в апреле.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году снизились в цене за неделю на 1,5%, до 70,63% от номинала (их доходность выросла на 17 базисных пунктов, составив 8,95% годовых). Бумаги с погашением в 2042 году подешевели за пять дней на 0,22% - до 70,32% от номинала (доходность увеличилась на 4 базисных пункта, до 8,77% годовых; спред к доходности US Treasuries аналогичной дюрации расширился на 26 базисных пунктов). Вместе с тем самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году подорожал на 0,16% - до 57,87% от номинала (его доходность не изменилась и составила 9,93% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году потеряли в стоимости 0,1%, подешевев до 79,47% от номинала (их доходность увеличилась на 22 базисных пункта - до 16,29% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году не продемонстрировали за неделю ярко выраженной динамики - котировки остались на уровне 74,52% от номинала (доходность выросла на 10 базисных пунктов, составив 15,05% годовых), а евробонды РФ с погашением в 2029 году подешевели на 0,53%, до 69,15% от номинала (их доходность увеличилась на 19 базисных пунктов, составив 12,95% годовых). При этом стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году опустилась на 0,22% - до 66,96% от номинала.

Динамика котировок валютных гособлигаций России на следующей неделе будет определяться как общемировым настроем инвесторов на мировых долговых рынках, так и сообщениями на геополитическую и санкционную тематику; при этом явно выраженный тренд, скорее всего, не сформируется вследствие влияния противоречивых факторов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА". Рынок отечественных евробондов в целом останется низколиквидным как по причине невозможности осуществлять многим инвесторам операции в силу объявленных Западом антироссийских санкций, так и вследствие введенных Россией ограничений на движение капиталов в пользу нерезидентов.