.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рубль в пятницу умеренно подорожал в паре с юанем перед выходными днями
.
ГЛАВНОЕ
Инфляция в мае составила 0,74%
Рост потребительских цен в мае ускорился до 0,74% после повышения на 0,5% в апреле, сообщил Росстат. В годовом выражении инфляция составила 8,30% после 7,84% в апреле. Рост цен в мае оказался выше прогнозов аналитиков, ожидавших инфляцию на уровне 0,53%
 
Медиарейтинг банков за май 2024 года
Система мониторинга и анализа СМИ и соцмедиа СКАН-Интерфакс совместно с онлайн-порталом "Финмаркет" подготовили медиарейтинг банков за май 2024 года. В мае 2024 года ведущие игроки банковского сектора - Сбербанк и ВТБ - сохранили свои позиции в...
 
Росстат подтвердил оценку роста ВВП РФ в 1-м квартале на уровне 5,4%
ВВП РФ в 1-м квартале 2024 г. увеличился на 5,4% по сравнению с 1-м кварталом 2023 года, опубликовал Росстат первую оценку динамики ВВП, которая совпала с предварительными расчетами. Абсолютный объем ВВП в текущих ценах в 1-мI квартале 2024 года...
 
На вывоз дизтоплива из России могут снова ввести временный запрет
В правительстве вернулись к обсуждению идеи временного запрета на вывоз из страны дизельного топлива. Об этом "Ведомостям" рассказали два источника, знакомых с ходом консультаций в кабмине. Речь идет о том, чтобы перекрыть возможность вывозить...
 
14 июня 2024 года 19:42

Рубль в пятницу умеренно подорожал в паре с юанем перед выходными днями

Москва. 14 июня. Рубль в пятницу укрепился в паре с китайским юанем перед выходными днями. Курс юаня составил 12,15 руб. в 19:00 мск, что на 7,05 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларами и евро не проводятся на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) с 13 июня из-за санкций. В этой связи, по мнению рыночных аналитиков, наиболее подходящими ориентирами (в том числе для внебиржевого рынка) колебаний курса могут стать котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF вырос к 19:00 мск на 0,15%, до 89,55 руб./$1, контракт EURRUBF поднялся на 0,23%, до 95,15 руб./EUR1.

Банк России принял решение с 14 июня временно не проводить торговые сессии до 9:50 мск на валютном рынке и рынке драгоценных металлов, а также на срочном рынке Московской биржи, говорится в сообщении регулятора, опубликованном в четверг вечером после завершения валютных торгов.

Согласно сообщению Мосбиржи, в 9:50-10:00 мск будет проводиться аукцион открытия, с 10:00 мск - основная сессия. Торги на фондовом и денежном рынках проводятся по стандартному расписанию.

OFAC (Office of Foreign Assets Control, подразделение Минфина США, отвечающее за правоприменение в области санкций) в среду внесло Московскую биржу и входящие в ее группу Национальный клиринговый центр (НКЦ) и Национальный расчетный депозитарий (НРД) в санкционный список.

После этого Мосбиржа сообщила, что с 13 июня не будет проводить торги долларом и евро. Сделки с этими валютами продолжат совершаться на внебиржевом рынке, а для определения официальных курсов доллара и евро к рублю будут использоваться банковская отчетность и сведения, поступающие от цифровых платформ внебиржевых торгов, заявил Банк России.

В четверг ЦБ сообщил о решении приостановить торги и гонконгским долларом, а также о переносе времени начала торгов на валютном рынке, рынке драгоценных металлов и срочном рынке на 9:50 мск.

В 2022 году, после введения беспрецедентно жестких антироссийских санкций, ЦБ также отменял утренние сессии на Мосбирже. Тогда к стандартному утреннему графику торги на валютном и срочном рынках вернулись спустя примерно полгода - в сентябре. Вечерняя же сессия валютного рынка с тех пор так и не была возобновлена.

Рост промпроизводства в РФ в мае 2024 года, согласно ожиданиям экономистов, составил 2,9% в годовом выражении, месячная инфляция - 0,5%. Таковы данные консенсус-прогноза основных макропоказателей в мае, составленного "Интерфаксом" на основе опроса аналитиков ведущих инвесткомпаний, банков и аналитических центров.

Аналитики повысили прогнозы по росту российской экономики на 2024 год на фоне хороших данных первых четырех месяцев года, ожидания по инфляции и по ключевой ставке на 2024 год при этом также выросли.

Консенсус-прогноз по инфляции на 2024 год вырос до 5,7% с 5,3% по опросу месяц назад. В 2025 году аналитики ожидают инфляцию на уровне 4,6% (против 4,4% по опросу месяц назад).

Апрельский прогноз ЦБ по инфляции на 2024 год равняется 4,3-4,8%, апрельский прогноз Минэкономразвития - 5,1%, на 2025 год прогнозы ЦБ и Минэкономразвития равняются таргету в 4%.

Средние ожидания по ключевой ставке на фоне продолжающегося ускорения годовой инфляции и заявлений ЦБ (о более длительном периоде жесткой ДКП) на конец 2024 года значительно выросли и равняются 16% (против 13,25% по опросу месяц назад) при среднегодовом ее уровне также в 16% (против 15,4% по опросу месяц назад).

На конец 2025 года аналитики в среднем ожидают снижение ключевой ставки до 11,5% при среднегодовом уровне в 2025 году на уровне 13,5%.

Консенсус-прогноз по курсу доллара на конец 2024 года равняется 94,9 руб., по курсу евро - 103,7 руб., по курсу юаня - 13,4 руб.

В опросе приняли участие аналитики следующих организаций: ВЭБ, ING, Промсвязьбанк (MOEX: PSKB), "Ренессанс Капитал", инвестбанк "Синара", "Тинькофф Инвестиции", телеграм-канал "Твердые цифры".

Положительное сальдо счета текущих операций платежного баланса РФ в январе-мае 2024 года составило $38,1 млрд, что в 1,8 раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, когда оно равнялось $21,0 млрд. Такая информация содержится в оценке платежного баланса, опубликованной на сайте Банка России.

Положительное сальдо внешней торговли товарами РФ в январе-мае 2024 года выросло на 18%, до $56,0 млрд, по сравнению с $47,6 млрд за аналогичный период 2023 года.

Профицит торгового баланса в мае снизился до $10,6 млрд с $10,7 млрд в апреле (оценка за апрель была увеличена в части экспорта товаров и снижена в части импорта с учетом поступивших отчетных данных ФТС). Показатель по сравнению с маем 2023 года ($10,4 млрд) увеличился на 2%.

Согласно базовому сценарию прогноза ЦБ, обновленному в апреле, при среднегодовой цене нефти марки Brent $85 за баррель профицит счета текущих операций по итогам 2024 года ожидается в размере $50 млрд, положительное сальдо внешней торговли товарами - $121 млрд, отрицательное сальдо торговли услугами - $31 млрд, отрицательное сальдо баланса первичных и вторичных доходов - $39 млрд.

"Рубль поначалу укреплялся, но затем стал сдавать позиции, однако сумел сохранить умеренный дневной плюс в паре с юанем. В середине торгов российская валюта вернулась к восходящей динамике, но затем вновь просела. Официальный курс ЦБ в то же время свидетельствует о существенном ослаблении рубля к доллару: по данным регулятора, американская валюта выросла почти до 89,07 руб. со вчерашнего значения 88,21 руб. Давление на рубль может постепенно усиливаться из-за существенного снижения нефтяных цен, стартовавшего в середине апреля. Сырьевой фактор с лагом в 2-3 месяца влияет на объем поступления иностранной валюты в страну от экспорта. Поддержку рублю по-прежнему оказывает слабость импорта из-за санкций и геополитики, хотя эти же факторы сокращают и экспорт в количественном выражении. Дополнительным препятствием для более быстрого ослабления рубля по-прежнему выступают жесткие денежно-кредитные условия, а также большая доля обязательной к продаже валютной выручки. Кроме того, на следующей неделе позитивное влияние на рубль будет усиливаться со стороны налогового периода. Хотя пик фискальных платежей приходится на 28 июня, с приближением к нему все больше экспортеров будет продавать для этого иностранную валюту", - отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

"В ближайшие недели волатильность курса рубля может оставаться повышенной из-за новых санкций. Участники рынка продолжат оценивать их последствия. Фундаментально рубль по-прежнему будет получать поддержку благодаря поступлению на рынок валютной выручки, сформированной при более благоприятной конъюнктуре на нефтяном рынке. Кроме того, можно предположить, что в условиях высоких процентных ставок объемы импорта останутся пониженными. Курс доллара, вероятно, будет находиться в коридоре 87-90 руб., курс юаня - в интервале 12-12,4 руб. На следующей неделе выйдут публикации, важные для понимания будущей траектории ключевой ставки. Банк России опубликует оперативные результаты оценки инфляционных ожиданий населения, мониторинг предприятий, а также Резюме обсуждения ключевой ставки. Если инфляционные ожидания вырастут, вероятность повышения ключевой ставки до 18% в июле увеличится. Но для полного понимания баланса факторов "за" и "против" повышения ключевой ставки необходимо получить больше деталей о дискуссии, которая предшествовала решению, принятому регулятором на заседании 7 июня. В июне Банк России предпочел сохранить ключевую ставку, несмотря на увеличение числа тех, кто голосовал за ее повышение. Резюме обсуждения ключевой ставки, вероятно, позволит лучше понять позицию регулятора и спрогнозировать исход следующего заседания. В любом случае высокие процентные ставки с высокой вероятностью останутся одним из важных факторов среднесрочной поддержки рубля", - полагает руководитель отдела акций УК "Первая" Антон Кравченко.

Цены на нефть эталонных марок вернулись на негативную территорию вечером в пятницу, но завершают неделю в плюсе.

Котировки августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 мск понизились на 0,04% и составляли $82,85 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на июль на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшилась к этому времени на 0,1% и составляла $78,6 за баррель.

Международный бенчмарк близок к завершению текущей недели ростом на 3,4%, североамериканский - на 3,5%.

Россия допустила в мае "ограниченное превышение оговоренных уровней" в рамках сделки ОПЕК+, сообщило накануне российское Минэнерго. При этом "объемы добычи, превышенные с апреля, в дальнейшем будут полностью скорректированы".

"Излишки производства будут возмещены в течение компенсационного периода, который продлится до конца сентября 2025 года", - заверило ведомство.

Возможно продолжение консолидации цены нефти марки Brent в диапазоне $80-83,3 за баррель, считает эксперт "БКС Экспресс" Людмила Рокотянская.

"Нефть продолжает торговаться выше 20-дневной скользящей средней ($81,8 за баррель). Столкновение котировок с нисходящим сопротивлением не привело к явным коррекционным движениям, а значит, можно ожидать дальнейшей консолидации в текущем блоке - $80-83,3 за баррель. Некоторое давление на цены сырьевых товаров может оказывать локальное укрепление индекса доллара DXY", - указывает аналитик в комментарии.

Официальный курс доллара США по отношению к рублю, объявленный Банком России с 15 июня, составляет 89,0658 руб./$1, сообщает пресс-служба Банка России. Таким образом, стоимость рубля, выраженная в долларах, по сравнению с предыдущим днем снизилась на 0,96%.

Официальный курс евро по отношению к рублю, объявленный Банком России с 15 июня, составляет 95,1514 руб./EUR1. Таким образом, стоимость рубля, выраженная в евро, по сравнению с предыдущим днем снизилась на 0,34%.

После введения 12 июня соответствующих антироссийских санкций сделки с долларом и евро продолжают совершаться на внебиржевом рынке, а для определения их официальных курсов к рублю будет использоваться банковская отчетность и сведения, поступающие от цифровых платформ внебиржевых торгов, заявили в ЦБ.

Данные внебиржевого рынка, согласно проведенным Банком России расчетам, являются репрезентативными для определения текущего обменного курса доллара США и евро на внутреннем валютном рынке.

Банк России с 13 июня 2024 года устанавливает официальные курсы доллара США и евро к российскому рублю на основе данных отчетности кредитных организаций по результатам заключенных межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке по состоянию на 15:30 мск в текущий рабочий день.

Ставки межбанковского кредитного рынка в пятницу продемонстрировали смешанную динамику относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 13 июня выросла на 10 базисных пунктов, до 15,7% годовых. Срочная версия RUONIA на один месяц опустилась в пятницу на 1 базисный пункт, до 16,01% годовых, на три месяца осталась на прежнем уровне - 16,11% годовых. Срочная версия RUONIA на срок 6 месяцев повысилась на 1 базисный пункт - до 16,34% годовых.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
14 июня 2024 года 20:00
Рынок акций РФ на неделе обновил минимум индекса МосБиржи с декабря из-за санкций США, но потом отскочил
Рынок акций РФ во второй декаде июня снизился под давлением продаж из-за ожиданий ужесточения монетарной политики ЦБ РФ в июле, а также новостях о введении США нового пакета антироссийских санкций, который затронул Мосбиржу, Национальный клиринговый центр (НКЦ) и Национальный расчетный депозитарий (НРД), что привело к прекращению биржевых торгов долларом и евро. Индекс МосБиржи на санкционных новостях локально проваливался в район 3030 пунктов, после чего за счет возросшего спроса отыграл потери и в конце недели превысил 3215 пунктов.    читать дальше
.
14 июня 2024 года 19:50
Котировки евробондов РФ продемонстрировали за неделю смешанную динамику на фоне выросших в цене UST
Москва. 14 июня. Котировки российских еврооблигаций продемонстрировали за неделю смешанную динамику на фоне выросших в цене американских казначейских обязательств (US Treasuries). Суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ за пять дней умеренно расширились.    читать дальше
.
14 июня 2024 года 19:47
Рынок акций РФ превысил 3215п по индексу МосБиржи во главе "Аэрофлотом", неделю закрыл в "минусе"
Москва. 14 июня. Рынок акций РФ в пятницу продолжил коррекционное восстановление за счет умеренного спроса в отдельных бумагах на фоне улучшения нефтяной конъюнктуры (Brent поднималась выше $83 за баррель), в то время как внешние фондовые площадки подавали негативные сигналы. Индекс МосБиржи превысил 3215 пунктов и вернулся к уровню недельной давности; лидерами роста выступили акции "Аэрофлота" (+6,4%) и просели акции "Мосбиржи" (MOEX: MOEX) (-1,6%) после отсечки годовых дивидендов, причем откат бумаг оказался меньше размера выплат.    читать дальше
.
14 июня 2024 года 19:01
Предстоящие налоговые платежи могут укрепить позиции рубля на следующей неделе - БКС Экспресс
Предстоящие налоговые платежи могут укрепить позиции рубля на следующей неделе, считает эксперт БКС Экспресс Дмитрий Бабин. "Рубль после негативного старта восстановился и консолидируется в умеренном плюсе к юаню. Правда, официальный курс ЦБ свидетельствует об ослаблении российской валюты к...    читать дальше
.
14 июня 2024 года 18:32
Нефтяные котировки остаются в локальном восходящем тренде - УК "Первая"
Нефтяные котировки остаются в локальном восходящем тренде, полагает руководитель отдела акций УК "Первая" Антон Кравченко. "Цены на нефть Brent в течение недели прибавили более 4%, торгуются выше уровня $82 за баррель, - отмечает эксперт. - На неделе котировки на нефть поддержал благоприятный...    читать дальше
.
14 июня 2024 года 18:03
Вероятный диапазон для индекса Мосбиржи на следующую неделю - 3150-3240 пунктов - ПСБ
Вероятный диапазон для индекса Мосбиржи на следующую неделю составляет 3150-3240 пунктов, отмечается в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ). "Российский рынок на уходящей неделе снизился, полностью растеряв весь ранее достигнутый рост. В целом ситуация второй половины недели, скорее, говорит о том,...    читать дальше
.
14 июня 2024 года 17:32
"БКС МИ" подтверждает торговую идею "Лонг в акциях МТС"
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает торговую идею "Лонг в акциях "МТС", открытую 26 февраля 2024 года, сообщается на портале БКС Экспресс. "Подтверждаем идею "Лонг МТС", но снижаем потенциальную доходность до 10-15% и продлеваем срок до середины июля из-за прошедшей на рынке коррекции....    читать дальше
.
14 июня 2024 года 17:02
Freedom Finance Global сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Adobe
Freedom Finance Global рекомендует "покупать" акции Adobe Inc. с прогнозной стоимостью $650 за штуку на горизонте 12 месяцев, сообщается в обзоре старшего аналитика инвестиционной компании Егора Толмачева. "Результаты Adobe за второй квартал 2024 финансового года превзошли ожидания рынка на всех...    читать дальше
.
14 июня 2024 года 16:32
"Финам" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Oracle
"Финам" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Oracle Corp. с целевой ценой $165,3 за штуку, что соответствует потенциалу роста на 18,1% с текущих уровней, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании. "Недавно компания представила финансовый отчет, который не смог оправдать...    читать дальше
.
14 июня 2024 года 15:58
Облигации "Газпром капитала" серии БО-003Р-02 интересны для покупки - "БКС МИ"
Облигации ООО "Газпром капитал" серии БО-003Р-02 c условной доходностью 19% и потенциальным доходом 9% за полгода интересны для покупки, полагает аналитик "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") Антон Куликов. "Новый выпуск "Газпром капитала" с ежемесячным купоном и привязкой к ключевой ставке с...    читать дальше
.
14 июня 2024 года 15:42
Рубль днем умеренно растет в паре с юанем на фоне позитивной динамики цен на нефть
Москва. 14 июня. Рубль днем умеренно растет в паре с китайским юанем на фоне позитивной динамики цен на нефть. Курс юаня составил 12,05 руб. в 15:00 мск, что на 17,75 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов.    читать дальше
.
14 июня 2024 года 15:32
Акции "Самолета" остаются инвестиционно привлекательными на долгосрочном горизонте - "Газпромбанк Инвестиции"
Акции российского девелопера ГК "Самолет" остаются инвестиционно привлекательными на долгосрочном горизонте, говорится в комментарии аналитиков сервиса "Газпромбанк Инвестиции". "Самолет" представил операционные результаты за пять месяцев 2024 года. Компания демонстрирует существенные темпы роста...    читать дальше
.
14 июня 2024 года 15:02
Возможно достижение новых минимумов индексами Мосбиржи и РТС на следующей неделе - "Велес Капитал"
Возможно достижение новых минимумов индексами Мосбиржи и РТС на следующей неделе, полагает аналитик инвесткомпании "Велес Капитал" Елена Кожухова. На взгляд эксперта, на российском рынке акций на предстоящей неделе не запланировано большого числа значимых событий, что само по себе может лишать...    читать дальше
.
14 июня 2024 года 14:32
"Финам" понизил рейтинг бумаг TSMC до "продавать"
"Финам" понизил рейтинг бумаг Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) с "держать" до "продавать", сохранив целевую цену на уровне $132 за штуку, что предполагает потенциал снижения на 24% от текущего уровня, сообщается в комментарии инвестиционной компании. "Технологическое лидерство в...    читать дальше
.
14 июня 2024 года 14:03
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Роснефти с целью 599 руб
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Роснефти" с целью 599 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 8,43%, стоп-приказ: 523 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании. "Согласно дивидендной политике...    читать дальше
.
Страница 1 из 5
.
1
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.