Рубль в пятницу умеренно подорожал в паре с юанем перед выходными днями

Москва. 14 июня. Рубль в пятницу укрепился в паре с китайским юанем перед выходными днями. Курс юаня составил 12,15 руб. в 19:00 мск, что на 7,05 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларами и евро не проводятся на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) с 13 июня из-за санкций. В этой связи, по мнению рыночных аналитиков, наиболее подходящими ориентирами (в том числе для внебиржевого рынка) колебаний курса могут стать котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF вырос к 19:00 мск на 0,15%, до 89,55 руб./$1, контракт EURRUBF поднялся на 0,23%, до 95,15 руб./EUR1.

Банк России принял решение с 14 июня временно не проводить торговые сессии до 9:50 мск на валютном рынке и рынке драгоценных металлов, а также на срочном рынке Московской биржи, говорится в сообщении регулятора, опубликованном в четверг вечером после завершения валютных торгов.

Согласно сообщению Мосбиржи, в 9:50-10:00 мск будет проводиться аукцион открытия, с 10:00 мск - основная сессия. Торги на фондовом и денежном рынках проводятся по стандартному расписанию.

OFAC (Office of Foreign Assets Control, подразделение Минфина США, отвечающее за правоприменение в области санкций) в среду внесло Московскую биржу и входящие в ее группу Национальный клиринговый центр (НКЦ) и Национальный расчетный депозитарий (НРД) в санкционный список.

После этого Мосбиржа сообщила, что с 13 июня не будет проводить торги долларом и евро. Сделки с этими валютами продолжат совершаться на внебиржевом рынке, а для определения официальных курсов доллара и евро к рублю будут использоваться банковская отчетность и сведения, поступающие от цифровых платформ внебиржевых торгов, заявил Банк России.

В четверг ЦБ сообщил о решении приостановить торги и гонконгским долларом, а также о переносе времени начала торгов на валютном рынке, рынке драгоценных металлов и срочном рынке на 9:50 мск.

В 2022 году, после введения беспрецедентно жестких антироссийских санкций, ЦБ также отменял утренние сессии на Мосбирже. Тогда к стандартному утреннему графику торги на валютном и срочном рынках вернулись спустя примерно полгода - в сентябре. Вечерняя же сессия валютного рынка с тех пор так и не была возобновлена.

Рост промпроизводства в РФ в мае 2024 года, согласно ожиданиям экономистов, составил 2,9% в годовом выражении, месячная инфляция - 0,5%. Таковы данные консенсус-прогноза основных макропоказателей в мае, составленного "Интерфаксом" на основе опроса аналитиков ведущих инвесткомпаний, банков и аналитических центров.

Аналитики повысили прогнозы по росту российской экономики на 2024 год на фоне хороших данных первых четырех месяцев года, ожидания по инфляции и по ключевой ставке на 2024 год при этом также выросли.

Консенсус-прогноз по инфляции на 2024 год вырос до 5,7% с 5,3% по опросу месяц назад. В 2025 году аналитики ожидают инфляцию на уровне 4,6% (против 4,4% по опросу месяц назад).

Апрельский прогноз ЦБ по инфляции на 2024 год равняется 4,3-4,8%, апрельский прогноз Минэкономразвития - 5,1%, на 2025 год прогнозы ЦБ и Минэкономразвития равняются таргету в 4%.

Средние ожидания по ключевой ставке на фоне продолжающегося ускорения годовой инфляции и заявлений ЦБ (о более длительном периоде жесткой ДКП) на конец 2024 года значительно выросли и равняются 16% (против 13,25% по опросу месяц назад) при среднегодовом ее уровне также в 16% (против 15,4% по опросу месяц назад).

На конец 2025 года аналитики в среднем ожидают снижение ключевой ставки до 11,5% при среднегодовом уровне в 2025 году на уровне 13,5%.

Консенсус-прогноз по курсу доллара на конец 2024 года равняется 94,9 руб., по курсу евро - 103,7 руб., по курсу юаня - 13,4 руб.

В опросе приняли участие аналитики следующих организаций: ВЭБ, ING, Промсвязьбанк (MOEX: PSKB), "Ренессанс Капитал", инвестбанк "Синара", "Тинькофф Инвестиции", телеграм-канал "Твердые цифры".

Положительное сальдо счета текущих операций платежного баланса РФ в январе-мае 2024 года составило $38,1 млрд, что в 1,8 раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, когда оно равнялось $21,0 млрд. Такая информация содержится в оценке платежного баланса, опубликованной на сайте Банка России.

Положительное сальдо внешней торговли товарами РФ в январе-мае 2024 года выросло на 18%, до $56,0 млрд, по сравнению с $47,6 млрд за аналогичный период 2023 года.

Профицит торгового баланса в мае снизился до $10,6 млрд с $10,7 млрд в апреле (оценка за апрель была увеличена в части экспорта товаров и снижена в части импорта с учетом поступивших отчетных данных ФТС). Показатель по сравнению с маем 2023 года ($10,4 млрд) увеличился на 2%.

Согласно базовому сценарию прогноза ЦБ, обновленному в апреле, при среднегодовой цене нефти марки Brent $85 за баррель профицит счета текущих операций по итогам 2024 года ожидается в размере $50 млрд, положительное сальдо внешней торговли товарами - $121 млрд, отрицательное сальдо торговли услугами - $31 млрд, отрицательное сальдо баланса первичных и вторичных доходов - $39 млрд.

"Рубль поначалу укреплялся, но затем стал сдавать позиции, однако сумел сохранить умеренный дневной плюс в паре с юанем. В середине торгов российская валюта вернулась к восходящей динамике, но затем вновь просела. Официальный курс ЦБ в то же время свидетельствует о существенном ослаблении рубля к доллару: по данным регулятора, американская валюта выросла почти до 89,07 руб. со вчерашнего значения 88,21 руб. Давление на рубль может постепенно усиливаться из-за существенного снижения нефтяных цен, стартовавшего в середине апреля. Сырьевой фактор с лагом в 2-3 месяца влияет на объем поступления иностранной валюты в страну от экспорта. Поддержку рублю по-прежнему оказывает слабость импорта из-за санкций и геополитики, хотя эти же факторы сокращают и экспорт в количественном выражении. Дополнительным препятствием для более быстрого ослабления рубля по-прежнему выступают жесткие денежно-кредитные условия, а также большая доля обязательной к продаже валютной выручки. Кроме того, на следующей неделе позитивное влияние на рубль будет усиливаться со стороны налогового периода. Хотя пик фискальных платежей приходится на 28 июня, с приближением к нему все больше экспортеров будет продавать для этого иностранную валюту", - отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

"В ближайшие недели волатильность курса рубля может оставаться повышенной из-за новых санкций. Участники рынка продолжат оценивать их последствия. Фундаментально рубль по-прежнему будет получать поддержку благодаря поступлению на рынок валютной выручки, сформированной при более благоприятной конъюнктуре на нефтяном рынке. Кроме того, можно предположить, что в условиях высоких процентных ставок объемы импорта останутся пониженными. Курс доллара, вероятно, будет находиться в коридоре 87-90 руб., курс юаня - в интервале 12-12,4 руб. На следующей неделе выйдут публикации, важные для понимания будущей траектории ключевой ставки. Банк России опубликует оперативные результаты оценки инфляционных ожиданий населения, мониторинг предприятий, а также Резюме обсуждения ключевой ставки. Если инфляционные ожидания вырастут, вероятность повышения ключевой ставки до 18% в июле увеличится. Но для полного понимания баланса факторов "за" и "против" повышения ключевой ставки необходимо получить больше деталей о дискуссии, которая предшествовала решению, принятому регулятором на заседании 7 июня. В июне Банк России предпочел сохранить ключевую ставку, несмотря на увеличение числа тех, кто голосовал за ее повышение. Резюме обсуждения ключевой ставки, вероятно, позволит лучше понять позицию регулятора и спрогнозировать исход следующего заседания. В любом случае высокие процентные ставки с высокой вероятностью останутся одним из важных факторов среднесрочной поддержки рубля", - полагает руководитель отдела акций УК "Первая" Антон Кравченко.

Цены на нефть эталонных марок вернулись на негативную территорию вечером в пятницу, но завершают неделю в плюсе.

Котировки августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 мск понизились на 0,04% и составляли $82,85 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на июль на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшилась к этому времени на 0,1% и составляла $78,6 за баррель.

Международный бенчмарк близок к завершению текущей недели ростом на 3,4%, североамериканский - на 3,5%.

Россия допустила в мае "ограниченное превышение оговоренных уровней" в рамках сделки ОПЕК+, сообщило накануне российское Минэнерго. При этом "объемы добычи, превышенные с апреля, в дальнейшем будут полностью скорректированы".

"Излишки производства будут возмещены в течение компенсационного периода, который продлится до конца сентября 2025 года", - заверило ведомство.

Возможно продолжение консолидации цены нефти марки Brent в диапазоне $80-83,3 за баррель, считает эксперт "БКС Экспресс" Людмила Рокотянская.

"Нефть продолжает торговаться выше 20-дневной скользящей средней ($81,8 за баррель). Столкновение котировок с нисходящим сопротивлением не привело к явным коррекционным движениям, а значит, можно ожидать дальнейшей консолидации в текущем блоке - $80-83,3 за баррель. Некоторое давление на цены сырьевых товаров может оказывать локальное укрепление индекса доллара DXY", - указывает аналитик в комментарии.

Официальный курс доллара США по отношению к рублю, объявленный Банком России с 15 июня, составляет 89,0658 руб./$1, сообщает пресс-служба Банка России. Таким образом, стоимость рубля, выраженная в долларах, по сравнению с предыдущим днем снизилась на 0,96%.

Официальный курс евро по отношению к рублю, объявленный Банком России с 15 июня, составляет 95,1514 руб./EUR1. Таким образом, стоимость рубля, выраженная в евро, по сравнению с предыдущим днем снизилась на 0,34%.

После введения 12 июня соответствующих антироссийских санкций сделки с долларом и евро продолжают совершаться на внебиржевом рынке, а для определения их официальных курсов к рублю будет использоваться банковская отчетность и сведения, поступающие от цифровых платформ внебиржевых торгов, заявили в ЦБ.

Данные внебиржевого рынка, согласно проведенным Банком России расчетам, являются репрезентативными для определения текущего обменного курса доллара США и евро на внутреннем валютном рынке.

Банк России с 13 июня 2024 года устанавливает официальные курсы доллара США и евро к российскому рублю на основе данных отчетности кредитных организаций по результатам заключенных межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке по состоянию на 15:30 мск в текущий рабочий день.

Ставки межбанковского кредитного рынка в пятницу продемонстрировали смешанную динамику относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 13 июня выросла на 10 базисных пунктов, до 15,7% годовых. Срочная версия RUONIA на один месяц опустилась в пятницу на 1 базисный пункт, до 16,01% годовых, на три месяца осталась на прежнем уровне - 16,11% годовых. Срочная версия RUONIA на срок 6 месяцев повысилась на 1 базисный пункт - до 16,34% годовых.