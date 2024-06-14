Нефтяные котировки остаются в локальном восходящем тренде - УК "Первая"

Нефтяные котировки остаются в локальном восходящем тренде, полагает руководитель отдела акций УК "Первая" Антон Кравченко.

"Цены на нефть Brent в течение недели прибавили более 4%, торгуются выше уровня $82 за баррель, - отмечает эксперт. - На неделе котировки на нефть поддержал благоприятный отчет ОПЕК и МЭА. В частности, ОПЕК сохранила прогноз по росту мирового спроса на нефть в 2024 году на 2,25 млн баррелей в сутки, до 104,46 млн. Согласно докладу ожидается рост спроса, как в странах ОПЕК, так и в странах не входящих в ОПЕК. При этом негативная статистика по запасам нефти и нефтепродуктов от Минэнерго США оказала ограниченное влияние на цены. Котировки остаются в локальном восходящем тренде. Оптимизм на рынке нефти связан с одной стороны с позитивными данными по потребительской инфляции в США, которые вышли на неделе, с другой - с оптимистичными прогнозами мирового спроса на нефть".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.