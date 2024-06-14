Вероятный диапазон для индекса Мосбиржи на следующую неделю - 3150-3240 пунктов - ПСБ

Вероятный диапазон для индекса Мосбиржи на следующую неделю составляет 3150-3240 пунктов, отмечается в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ).

"Российский рынок на уходящей неделе снизился, полностью растеряв весь ранее достигнутый рост. В целом ситуация второй половины недели, скорее, говорит о том, что реакция рынка на новые санкции США была излишне пессимистичной, чем о завершении коррекции и возврата индекса к росту, - отмечают аналитики банка. - По нашим оценкам, индекс Мосбиржи на следующей неделе будет двигаться в диапазоне 3150-3240 пунктов. Вероятно, как раз следующая неделя может стать небольшим периодом спокойствия для инвесторов. Значимых корпоративных событий не должно быть, как и дивидендных отсечек. Единственными исключениями является публикация финансовой отчётности "МТС" за I квартал, а также дивидендная отсечка "Северстали". Кроме этого, следующее заседание Банка России состоится только 26 июля. Ждём бокового движения индекса Мосбиржи, но настроены более оптимистично, чем последние 3 недели".

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