"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает торговую идею "Лонг в акциях "МТС", открытую 26 февраля 2024 года, сообщается на портале БКС Экспресс.

"Подтверждаем идею "Лонг МТС", но снижаем потенциальную доходность до 10-15% и продлеваем срок до середины июля из-за прошедшей на рынке коррекции. Индекс Мосбиржи упал на 9% с пика в середине мая в связи с повышением ожиданий рынка по налогу на прибыль и уровню процентных ставок. Акции "МТС" также скорректировались на фоне общерыночного снижения, но в меньшей степени - на 7%, подтвердив свой относительно защитный характер. В случае отсутствия значимых рыночных шоков в ближайший месяц ждем, что фокус инвесторов вернется к дивидендам "МТС", учитывая их относительно привлекательную доходность. В связи с этим продлеваем срок нашей инвестиционной идеи до середины июля", - пишут аналитики.

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