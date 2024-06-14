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14 июня 2024 года 15:42

Рубль днем умеренно растет в паре с юанем на фоне позитивной динамики цен на нефть

Москва. 14 июня. Рубль днем умеренно растет в паре с китайским юанем на фоне позитивной динамики цен на нефть. Курс юаня составил 12,05 руб. в 15:00 мск, что на 17,75 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларами и евро не проводятся на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) с 13 июня из-за санкций. В этой связи, по мнению рыночных аналитиков, наиболее подходящими ориентирами (в том числе для внебиржевого рынка) колебаний курса могут стать котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF вырос к 15:00 мск на 0,48%, до 89,85 руб./$1, контракт EURRUBF поднялся на 0,37%, до 95,72 руб./EUR1.

"Курс рубля против доллара и евро после введения американских санкций будет ежедневно определяться ЦБ РФ на основе внебиржевых сделок. На Forex доллар с начала июня укрепляет позиции в ожидании сохранения жесткой позиции ФРС, в то время как евро чувствует себя слабо после усиления политической неопределенности в регионе. Торговля юанем на Мосбирже продолжается. Китайская валюта сохраняет склонность к ослаблению против рубля ниже отметки 12,5 руб. с возможностью повторного тестирования 12 руб. и обновления минимума текущего года 11,84 руб.", - отмечает аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова.

Банк России принял решение с 14 июня временно не проводить торговые сессии до 9:50 мск на валютном рынке и рынке драгоценных металлов, а также на срочном рынке Московской биржи, говорится в сообщении регулятора, опубликованном в четверг вечером после завершения валютных торгов.

Согласно сообщению Мосбиржи, в 9:50-10:00 мск будет проводиться аукцион открытия, с 10:00 мск - основная сессия. Торги на фондовом и денежном рынках проводятся по стандартному расписанию.

OFAC (Office of Foreign Assets Control, подразделение Минфина США, отвечающее за правоприменение в области санкций) в среду внесло Московскую биржу и входящие в ее группу Национальный клиринговый центр (НКЦ) и Национальный расчетный депозитарий (НРД) в санкционный список.

После этого Мосбиржа сообщила, что с 13 июня не будет проводить торги долларом и евро. Сделки с этими валютами продолжат совершаться на внебиржевом рынке, а для определения официальных курсов доллара и евро к рублю будут использоваться банковская отчетность и сведения, поступающие от цифровых платформ внебиржевых торгов, заявил Банк России.

В четверг ЦБ сообщил о решении приостановить торги и гонконгским долларом, а также о переносе времени начала торгов на валютном рынке, рынке драгоценных металлов и срочном рынке на 9:50 мск.

В 2022 году, после введения беспрецедентно жестких антироссийских санкций, ЦБ также отменял утренние сессии на Мосбирже. Тогда к стандартному утреннему графику торги на валютном и срочном рынках вернулись спустя примерно полгода - в сентябре. Вечерняя же сессия валютного рынка с тех пор так и не была возобновлена.

Рост промпроизводства в РФ в мае 2024 года, согласно ожиданиям экономистов, составил 2,9% в годовом выражении, месячная инфляция - 0,5%. Таковы данные консенсус-прогноза основных макропоказателей в мае, составленного "Интерфаксом" на основе опроса аналитиков ведущих инвесткомпаний, банков и аналитических центров.

Аналитики повысили прогнозы по росту российской экономики на 2024 год на фоне хороших данных первых четырех месяцев года, ожидания по инфляции и по ключевой ставке на 2024 год при этом также выросли.

Консенсус-прогноз по инфляции на 2024 год вырос до 5,7% с 5,3% по опросу месяц назад. В 2025 году аналитики ожидают инфляцию на уровне 4,6% (против 4,4% по опросу месяц назад).

Апрельский прогноз ЦБ по инфляции на 2024 год равняется 4,3-4,8%, апрельский прогноз Минэкономразвития - 5,1%, на 2025 год прогнозы ЦБ и Минэкономразвития равняются таргету в 4%.

Средние ожидания по ключевой ставке на фоне продолжающегося ускорения годовой инфляции и заявлений ЦБ (о более длительном периоде жесткой ДКП) на конец 2024 года значительно выросли и равняются 16% (против 13,25% по опросу месяц назад) при среднегодовом ее уровне также в 16% (против 15,4% по опросу месяц назад).

На конец 2025 года аналитики в среднем ожидают снижение ключевой ставки до 11,5% при среднегодовом уровне в 2025 году на уровне 13,5%.

Консенсус-прогноз по курсу доллара на конец 2024 года равняется 94,9 руб., по курсу евро - 103,7 руб., по курсу юаня - 13,4 руб.

В опросе приняли участие аналитики следующих организаций: ВЭБ, ING, Промсвязьбанк (MOEX: PSKB), "Ренессанс Капитал", инвестбанк "Синара", "Тинькофф Инвестиции", телеграм-канал "Твердые цифры".

Цены на нефть эталонных марок перешли к росту днем в пятницу.

Котировки августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 мск повысились на 0,65% и составляли $83,28 за баррель. Цена фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась к этому времени на 0,51% и составляла $79,01 за баррель.

Ранее на этой неделе министерство энергетики США повысило прогноз мирового спроса на нефть в 2024 году на 140 тыс. баррелей в сутки (б/с) - до 102,98 млн б/с. Таким образом, ведомство ожидает, что в этом году рост спроса составит почти 1,1 млн б/с, в то время как месяцем ранее ожидалось 920 тыс. б/с.

ОПЕК по-прежнему ожидает повышения мирового спроса на нефть в 2024 году на 2,25 млн баррелей в сутки, в следующем году - на 1,85 млн б/с, говорилось в июньском отчете картеля.

Возможно продолжение консолидации цены нефти марки Brent в диапазоне $80-83,3 за баррель, считает эксперт "БКС Экспресс" Людмила Рокотянская.

"Нефть продолжает торговаться выше 20-дневной скользящей средней ($81,8 за баррель). Столкновение котировок с нисходящим сопротивлением не привело к явным коррекционным движениям, а значит, можно ожидать дальнейшей консолидации в текущем блоке - $80-83,3 за баррель. Некоторое давление на цены сырьевых товаров может оказывать локальное укрепление индекса доллара DXY", - указывает аналитик в комментарии.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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