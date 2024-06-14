"Финам" понизил рейтинг бумаг TSMC до "продавать"

"Финам" понизил рейтинг бумаг Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) с "держать" до "продавать", сохранив целевую цену на уровне $132 за штуку, что предполагает потенциал снижения на 24% от текущего уровня, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

"Технологическое лидерство в области производства передовых чипов сделало TSMC одним из бенефициаров бума ИИ-технологий: только за последний месяц ADS компании подорожали на 18%, - отмечает аналитик Гордей Смирнов. - Вместе с тем слабый спрос в отдельных сегментах полупроводникового рынка и уникальные для TSMC геополитические риски снижают инвестиционную привлекательность тайваньского гиганта".

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) - тайваньский контрактный производитель чипов и микросхем. Компания не выпускает собственных чипов под своим брендом, а обслуживает глобальных фаблесс-клиентов.

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