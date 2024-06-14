"Т-Инвестиции" подтверждают прогнозную цену акций Henderson на уровне 810 руб

"Т-Инвестиции" подтверждают прогнозную стоимость акций Henderson на уровне 810 рублей за штуку на горизонте года, сообщается в комментарии аналитиков.

"Производитель мужской одежды выплатил дивиденды в размере 30 рублей на акцию. С фундаментальной точки зрения у эмитента все хорошо: отчет за отчетом показатели растут", - отмечают эксперты.

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