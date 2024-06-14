Рынок акций РФ утром топчется у 3170п по индексу МосБиржи при смешанной динамике "фишек"

Москва. 14 июня. Рынок акций РФ утром в пятницу консолидируется при смешанной динамике рублевых цен blue chips на фоне разнополярных сигналов с внешних фондовых и сырьевых площадок (просела нефть, растут металлы), инвесторы продолжат оценивать введенный на неделе новый пакет антироссийских санкций Запада. Индекс МосБиржи топчется вблизи уровня 3170 пунктов; в лидерах отката выступают акции "Мосбиржи" (-2,1%) после отсечки годовых дивидендов, а также бумаги Polymetal; фаворитами являются акции "Аэрофлота" (+2,9%).

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 3169,79 пункта (-0,1%), индекс РТС - 1132,04 пункта (-0,1%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже изменились в пределах 2,9%.

Акции "Московской биржи" (MOEX: MOEX) подешевели до 239,07 рубля (-2,1%, выплаты - 17,35 рубля на бумагу).

Также просели акции Polymetal (-2,1%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-1,8%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-1,6%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,8%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,5%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,4%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,2%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,2%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,2%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,1%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,1%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,1%).

Подорожали акции "Аэрофлота" (+2,9%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,8%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,6%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,6%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+0,6%), бумаги "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,5%), "Яндекса" (+0,5%), "ТКС Холдинг" (SPB: TCSG) (MOEX: TCSG) (+0,5%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,4% и +0,9% "префы"), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,4%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (+0,4%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,3%).

Пассажиропоток авиакомпаний РФ в мае 2024 года вырос на 6,8% относительно того же месяца прошлого года, до 9,3 млн человек, сообщила Росавиация со ссылкой на предварительные данные. В топ-5 крупнейших перевозчиков вошли "Аэрофлот" (MOEX: AFLT), "Победа", "Сибирь" (S7), "Россия" и "Уральские авиалинии" (MOEX: URAL). Суммарно они перевезли 6,4 млн человек (+10,6%).

Как отмечают аналитики компании "Цифра брокер", накануне инвесторы полностью выкупили просадку на российском рынке после обвального падения индексов на старте торгов. Банк России теперь устанавливает курсы доллара США и евро на основе внебиржевых торгов; регулятор считает, что данные внебиржевого рынка "репрезентативны" для определения текущего курса.

Пятница - последний день для покупки акций "ЭсЭфАй" (MOEX: SFIN) и ПАО "Артген" (MOEX: ABIO) перед закрытием реестров под дивиденды за 2023 год (выплаты 20,6 руб. и 1,2 руб. на акцию соответственно). Росстат опубликует данные по индексу потребительских цен за май, а Банк России - оценку платежного баланса за январь-май 2024 года. Как известно, именно внешнеторговые показатели страны являются ключевыми индикаторами при формировании курса рубля, напомнили эксперты компании "Цифра брокер".

По оценкам аналитиков "БКС Мир инвестиций", проявленная накануне рынком акций стойкость к неожиданным потрясениям может положительно сказаться на настроениях инвесторов. Однако появился новый фактор неопределенности: стоимость доллара теперь будет публиковаться Центробанком один раз в день в 15:30 МСК - это единственный официальный источник на сегодняшний день. Что касается отдельных историй, то стоит обратить внимание на то, что в пятницу последний день торгуются бумаги Yandex N.V (MOEX: YNDX) в режиме "T+1". В США будут опубликованы предварительные инфляционные ожидания за июнь - вероятен рост волатильности на фондовых рынках в случае отклонения от консенсуса.

По оценке руководителя направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексея Антонова, с прекращением торгов долларом на Мосбирже затраты участников внешнеэкономической деятельности на валютные конвертации вряд ли вырастут более чем на 1%. Банки сильно раздвинули спреды на покупку-продажу валюты, но очень скоро в борьбе за клиента они будут вынуждены их сузить до разумного минимума. При этом сальдо платежного баланса страны остается положительным, то есть приток валюты в страну превышает ее отток. Поэтому ни о каком дефиците валюты говорить не приходится.

Из-за прекращения торгов долларом и евро Мосбиржа потеряет не более 10% выручки, причем значительная часть этих потерь может быть компенсирована ростом доходов при повышении ключевой ставки ЦБ РФ. Однако оптимизма в отношении акций "Мосбиржи" пока нет. Вряд ли в нынешних условиях стоит ожидать притока новых средств инвесторов на биржу. Наоборот, часть участников торгов может перевести капиталы в депозиты. Поэтому драйверов роста у акций "Мосбиржи" нет, бумага будет торговаться на уровне рынка, считает эксперт.

Нет причин для подъема и всего рынка. Ожидаемое замедление экономики РФ и налоговая реформа обещают уменьшить в этом году прибыли подавляющего большинства эмитентов и, соответственно, их дивиденды. Последние выглядят совсем не интересными в свете 20-процентной доходности некоторых надежных флоатеров, считает он.

В пятницу ожидаются спокойные торги, к вечеру часть напуганных инвесторов вполне может начать сокращать длинные позиции перед выходными. Нефть Brent третий день торгуется с пониженной волатильностью чуть выше отметки $82 за баррель. В самое ближайшее время не исключена попытка сформировать новое направленное движение, полагает Антонов.

По оценке главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Алексея Головинова, несмотря на ощутимый отскок рынка акций РФ накануне с локальных минимумов, говорить о начале полноценного растущего тренда нельзя.

"Допускаем еще небольшой рост котировок акций, после чего последует широкий боковик. Лучшую динамику в секторе в четверг показали акции "Русала", также неплохо подросли акции "Газпрома", которые меньше чем за месяц потеряли в цене 25%. Видя почти отвесное падение бумаг концерна, вероятно, большинство тех инвесторов, кто хотел закрыть позиции, уже сделал это", - отмечает аналитик.

В США в четверг снизился индекс акций Dow Jones (-0,2%), при этом обновили рекорды 4-й день подряд S&P 500 (+0,2%) и Nasdaq (+0,3%). Инвесторы оценивали итоги заседания Федеральной резервной системы и свежие статданные.

Федрезерв днем ранее сохранил базовую процентную ставку на уровне 5,25-5,5% годовых. В заявлении американского ЦБ был отмечен "умеренный дальнейший прогресс" в движении инфляции к целевому показателю в 2%. Между тем, медианный прогноз руководителей ФРС теперь предполагает, что ставка будет уменьшена лишь на 25 базисных пунктов в 2024 году, в то время как в марте ожидалось снижение на 75 б.п.

Цены производителей в США (индекс PPI) в мае выросли на 2,2% в годовом выражении, сообщило также Минтруда. Согласно пересмотренным данным, в апреле они увеличились на 2,3%, а не 2,2%, как сообщалось ранее. Эксперты ожидали ускорения темпов подъема до 2,5% в прошлом месяце.

В Азии в пятницу также наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,2%, австралийский ASX Australia просел на 0,4%, южнокорейский Kospi прибавил 0,1%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,1%, гонконгский Hang Seng потерял 0,7%), проседает Европа (индексы FTSE, DAX, CAC40 теряют 0,03-1,2%), стабильны американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы изменились на 0,1-0,3%).

Банк Японии сохранил ключевую процентную ставку на прежнем уровне - в диапазоне 0-0,1% годовых, что совпало с прогнозами аналитиков и экономистов. Также ЦБ заявил, что продолжит выкуп государственных облигаций в объеме около 6 трлн иен ($38 млрд) в месяц. При этом в июле он объявит планы в отношении своих шагов по снижению размеров выкупа.

Экспортные цены в Южной Корее в мае взлетели на 7,5% в годовом выражении, что стало самым значительным приростом с ноября 2022 года, сообщил Банк Кореи в пятницу. Импортные цены увеличились на 4,6% - максимум с декабря 2022 года.

На нефтяном рынке утром в пятницу цены корректируются вниз после роста в предыдущие дни, неделя завершается в "плюсе".

Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $82,35 за баррель (-0,5% и +0,2% накануне), июльская цена WTI - $78,11 за баррель (-0,6% и +0,2% в четверг).

По итогам текущей недели цены на нефть прибавляют более 3% на фоне прогнозов стабильного спроса на топливо в мире, пишет Trading Economics.

Ранее на этой неделе Минэнерго США повысило прогноз мирового спроса на нефть в 2024 году на 140 тыс. б/с - до 102,98 млн б/с. Таким образом, ведомство ожидает, что в этом году рост спроса составит почти 1,1 млн б/с, в то время как месяцем ранее ожидалось 920 тыс. б/с.

ОПЕК по-прежнему ожидает повышения мирового спроса на нефть в 2024 году на 2,25 млн баррелей в сутки, в следующем году - на 1,85 млн б/с, говорилось в июньском отчете картеля.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже упали после отсечки дивидендов акции ПАО "Россети Урал" (MOEX: MRKU) (-12,9%, до 0,5458 рубля). Выплаты дивидендов за 2023 год составят 0,0544 рубля, за I квартал 2024 года - 0,0384 рубля на акцию.

Также просели акции ПАО "Яковлев" (MOEX: IRKT) (-2,1%), "префы" ПАО "Центральный телеграф" (MOEX: CNTL) (-2,9%).

Выросли бумаги ПАО "Астраханьэнергосбыт" (MOEX: ASSB) (+6,8%), ПАО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (+6,3% и +6% "префы"), ПАО "НПО "Наука" (MOEX: NAUK) (+5,9%), ПАО "Ютэйр" (MOEX: UTAR) (+4,9%), МКФ "Красный Октябрь" (MOEX: KROT) (+3,8%), ПАО "Наука-Связь" (MOEX: NSVZ) (+3,4%), расписки "О''Кей" (MOEX: OKEY) (+3,1%), акции ПАО "Калужская сбытовая компания" (MOEX: KLSB) (+3%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 15,04 млрд рублей (из них 3,1 млрд рублей пришлось на акции "Московской биржи", 1,61 млрд рублей на бумаги "Аэрофлота" и 1,45 млрд рублей на акции "Газпрома").