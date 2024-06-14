"Т-Инвестиции" сохраняют прогнозную цену бумаг CIAN на уровне 1057 руб

"Т-Инвестиции" сохраняют прогнозную стоимость бумаг CIAN на уровне 1057 рублей за штуку, сообщается в обзоре аналитиков.

"Расписки сервиса онлайн-подбора жилой площади за месяц подешевели, однако фундаментальных причин для этого нет. Эмитент продолжает инвестировать в рост и заниматься редомициляцией, после которой может выплатить неплохие дивиденды. Сильные финансовые результаты в последних отчетах также поддерживают привлекательность бумаг на высоком уровне", - отмечают эксперты.

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