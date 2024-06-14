"БКС МИ" сохраняет позитивную оценку акций Самолета

"БКС Мир инвестиций" (БКС МИ") сохраняет позитивную оценку перспектив котировок акций ГК "Самолет", сообщается в материале аналитиков.

"Эмитент опубликовал операционные результаты за пять месяцев текущего года на основе управленческой отчетности. Продажи выросли на 66% г/г (132,5 млрд руб.), немного замедлившись относительно I квартала 2024 года. В мае рост продаж ускорился до 88% г/г - позитивно. У нас "позитивный" взгляд на бумаги с учетом фокуса компании на масс-макрет и возможности поддерживать хороший рост продаж даже в условиях высоких процентных ставок. Акции "Самолета" торгуются с P/E 2024п 5,1х против исторического 11,3х", - отмечают эксперты.

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