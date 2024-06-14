Рубль утром в пятницу слегка повышается к китайскому юаню

Москва. 14 июня. Китайский юань слабо дешевеет на Московской бирже утром в пятницу, рубль немного повышается к китайской валюте в условиях введения ранее на неделе санкций на торги долларом и евро.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 12,197 руб./$1 (-2,35 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 15,62 коп. выше уровня действующего официального курса.

Банк России принял решение с 14 июня временно не проводить торговые сессии до 9:50 мск на валютном рынке и рынке драгоценных металлов, а также на срочном рынке Московской биржи (MOEX: MOEX), говорится в сообщении регулятора, опубликованном в четверг вечером после завершения валютных торгов.

Согласно сообщению Мосбиржи, в 9:50-10:00 мск будет проводиться аукцион открытия, с 10:00 мск - основная сессия. Торги на фондовом и денежном рынках проводятся по стандартному расписанию.

OFAC (Office of Foreign Assets Control, подразделение Минфина США, отвечающее за правоприменение в области санкций) в среду внесло Московскую биржу и входящие в ее группу Национальный клиринговый центр (НКЦ) и Национальный расчетный депозитарий (НРД) в санкционный список.

После этого Мосбиржа сообщила, что с 13 июня не будет проводить торги долларом и евро. Сделки с этими валютами продолжат совершаться на внебиржевом рынке, а для определения официальных курсов доллара и евро к рублю будет использоваться банковская отчетность и сведения, поступающие от цифровых платформ внебиржевых торгов, заявил Банк России.

В четверг ЦБ сообщил о решении приостановить торги и гонконгским долларом, а также о переносе времени начала торгов на валютном рынке, рынке драгоценных металлов и срочном рынке на 9:50 мск.

В 2022 году, после введения беспрецедентно жестких антироссийских санкций, ЦБ также отменял утренние сессии на Мосбирже. Тогда к стандартному утреннему графику торги на валютном и срочном рынках вернулись спустя примерно полгода - в сентябре. Вечерняя же сессия валютного рынка с тех пор так и не была возобновлена.

Цены на нефть эталонных марок снижаются в пятницу утром после слабого повышения днем ранее.

Тем не менее, по итогам всей текущей недели они прибавляют более 3% на фоне прогнозов стабильного спроса на топливо в мире, пишет Trading Economics.

Котировки августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:20 мск снизились на 0,35% и составляли $82,37 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на июль на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) утром опустилась на 0,64% и составляла $78,11 за баррель.

Ранее на этой неделе министерство энергетики США повысило прогноз мирового спроса на нефть в 2024 году на 140 тыс. баррелей в сутки (б/с) - до 102,98 млн б/с. Таким образом, ведомство ожидает, что в этом году рост спроса составит почти 1,1 млн б/с, в то время как месяцем ранее ожидалось 920 тыс. б/с.

ОПЕК по-прежнему ожидает повышения мирового спроса на нефть в 2024 году на 2,25 млн (б/с), в следующем году - на 1,85 млн б/с, говорилось в июньском отчете картеля.