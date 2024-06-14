Ключевые события пятницы в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события пятницы в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут:

- торговый баланс еврозоны в апреле;

- предварительные индексы потребительских настроений и инфляционных ожиданий Университета Мичиган за июнь;

- индекс потребительских цен России в мае;

- ВВП России за 1К24;

- выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард;

- саммит стран G7, день второй;

- финансовые результаты АФК "Система" за 1К24 по МСФО;

- собрание акционеров "Татнефти" по дивидендам за 2023 год;

- акции SFI последний день торгуются с дивидендами за 2023 год.

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