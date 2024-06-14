Индекс Мосбиржи, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 3140-3220п в пятницу - ПСБ

Индекс Мосбиржи, скорее всего, будет двигаться в диапазоне 3140-3220 пунктов на торгах в пятницу, прогнозирует эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов.

"Восстановление рынка в четверг вызывает оптимизм, но на данный момент он дает скорее основания полагать, что падение в рамках происходящей коррекции может остановиться. Однако говорить о полноценном восстановлении сложно. Впереди много уровней сопротивления, которые будет пройти крайне сложно в условиях летнего периода, когда активность инвесторов традиционно снижается, а также рисков повышения ключевой ставки ЦБ РФ в июле", - отмечает аналитик в комментарии.

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