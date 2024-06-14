"Финам" рекомендует покупать акции Henderson с прогнозной ценой 950 руб

"Финам" рекомендует покупать акции Henderson с прогнозной стоимостью 950 рублей за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 33% от текущего уровня, сообщается в материале аналитика Игната Иванова.

"Ралли в акциях эмитента началось в середине марта и продолжилось до мая, за два месяца котировки прибавили более 25%. После рыночной коррекции бумаги модного дома просели на 10%, предлагая инвесторам значительный "апсайд". Позитивный взгляд на акции компании связан с двукратными темпами роста бизнеса, его высокой рентабельностью и положительной рыночной конъюнктурой. Для расчета целевой цены мы использовали метод дисконтированных денежных потоков", - пишет эксперт.

Henderson - лидер российского фэшн-ритейла, компания производит и продает одежду, обувь и парфюм для мужчин.

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