Цены рублевых корпбондов в пятницу не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 14 июня. Котировки рублевых корпоблигаций в пятницу, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы завершили четверг без единой динамики, при этом S&P 500 и Nasdaq обновили рекорды четвертую сессию подряд. Инвесторы оценивали итоги заседания Федеральной резервной системы и свежие статданные. Федрезерв днем ранее сохранил базовую процентную ставку на уровне 5,25-5,5% годовых. В заявлении американского ЦБ был отмечен "умеренный дальнейший прогресс" в движении инфляции к целевому показателю в 2%. Между тем медианный прогноз руководителей ФРС теперь предполагает, что ставка будет уменьшена лишь на 25 базисных пунктов в 2024 году, в то время как в марте ожидалось снижение на 75 базисных пунктов.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе выросло на 13 тыс. и составило 242 тыс., говорится в опубликованном в четверг отчете министерства труда. Это максимальный уровень с августа 2023 года. При этом аналитики в среднем прогнозировали сокращение показателя на 4 тыс. Цены производителей в США (индекс PPI) в мае выросли на 2,2% в годовом выражении, сообщило также Минтруда. Согласно пересмотренным данным, в апреле они увеличились на 2,3%, а не 2,2%, как сообщалось ранее. Эксперты ожидали ускорения темпов подъема до 2,5% в прошлом месяце.

Азиатские фондовые индексы в пятницу движутся без единой динамики, при этом рынки акций Японии и Южной Кореи растут. Банк Японии сохранил ключевую процентную ставку на прежнем уровне - в диапазоне от 0% до 0,1% годовых. Это совпало с прогнозами аналитиков и экономистов. Японский индекс Nikkei 225 по итогам торгов увеличился на 0,24%. Южнокорейский индекс Kospi к 8:34 МСК прибавил 0,3%. Он повышается четвертую сессию подряд. Вместе с тем китайский индекс Shanghai Composite к 8:36 МСК опустился на 0,1%, гонконгский Hang Seng - на 0,5%. Австралийский индикатор S&P/ASX 200 к 8:35 МСК уменьшился на 0,3%.

Вместе с тем цены на нефть эталонных марок снижаются в пятницу после слабого повышения днем ранее. Тем не менее, по итогам всей текущей недели они прибавляют более 3% на фоне прогнозов стабильного спроса на топливо в мире. Котировки августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 МСК снизились на 0,56% и составили $82,29 за баррель. В четверг эти контракты подорожали на 0,2% - до $82,75 за баррель. Цена фьючерсы на нефть WTI на июль на торгах Нью-Йоркской товарной биржи утром опустилась на 0,66% и составила $78,1 за баррель. По итогам предыдущих торгов стоимость данных контрактов увеличилась на 0,2% - до $78,62 за баррель.

Ранее на этой неделе министерство энергетики США повысило прогноз мирового спроса на нефть в 2024 году на 140 тыс. б/с - до 102,98 млн б/с. Таким образом, ведомство ожидает, что в этом году рост спроса составит почти 1,1 млн б/с, в то время как месяцем ранее ожидалось 920 тыс. б/с. В свою очередь ОПЕК по-прежнему ожидает повышения мирового спроса на нефть в 2024 году на 2,25 млн баррелей в сутки, в следующем году - на 1,85 млн б/с, говорилось в июньском отчете картеля.

Эксперты Standard Chartered полагают, что спрос на нефть в мире в текущем году увеличится на 1,68 млн баррелей в сутки, в следующем году - на 1,41 млн б/с.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 13 июня практически не изменилась по сравнению с предыдущим торговым днем и осталась вблизи средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 9,97 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 5,459 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали умеренное снижение, отыгрывая новости о новом пакете антироссийских санкций со стороны США.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов в четверг снизился на 0,16% и составил 104,78 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за два дня (12-13 июня) потерял 0,11%, опустившись до 901,16 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах падения оказались облигации "НоваБев Групп БО-П05" (-0,75%), "Магнит БО-004Р-01" (-0,71%) и "Роснефть БО-03" (-0,69%), а в лидерах повышения - облигации "Уралкалий ПБО-06-Р" (+0,22%), "АФК Система-1Р-24" (+0,19%) и "Ростелеком-002P-02R" (MOEX: RTKM) (+0,09%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) установило ставку 10-го купона облигаций серии 001P-27R на уровне 17,18% годовых. Компания разместила 4-летний выпуск объемом 30 млрд рублей в сентябре 2023 года по ставке 12,22% годовых. Купоны ежемесячные и рассчитываются по формуле: среднее значение RUONIA + 1,25%.

ООО "Городской супермаркет" (операционная компания сети "Азбука Вкуса") установила ставку 21-24-го купонов облигаций серии БО-П01 на уровне 16% годовых. Эмитент разместил 10-летний выпуск облигаций на 3,5 млрд рублей в июне 2019 года. Ставка текущего квартального купона - 11% годовых, по займу предстоит оферта с исполнением 26 июня.

ООО "ДиректЛизинг" установило ставку 8-го купона облигаций серии 002Р-02 на уровне 19% годовых. Компания завершила размещение 5-летнего выпуска объемом 300 млн рублей в ноябре 2023 года. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 18% годовых. Ставки 2-60-го купонов переменные и рассчитываются по формуле: значение ключевой ставки Банка России, действующее по состоянию на пятый рабочий день, предшествующий купону, плюс 3% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрено частично-досрочное погашение: по 1,67% от номинала будет погашено в даты окончания 1-59-го купонов, еще 1,47% номинала - в дату выплаты 60-го купона.

Банк "ФК Открытие" (MOEX: OPEN) выкупил по оферте 177 тыс. 643 облигации серии БО-П08 по цене 100% от номинала. С учетом досрочных погашений объем выпуска в обращении составляет 9 млн 930,644 тыс. облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая. Таким образом, банк приобрел 1,79% займа. Банк разместил 5-летний выпуск на 10 млрд рублей в июне 2021 года по ставке 7,3% годовых. Ставка текущего купона установлена в размере 0,01% годовых до погашения.