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14 июня 2024 года 09:12

Brent торгуется ниже $82,4/барр.

S&P 500 и Nasdaq обновили рекорды четвертый день подряд, Dow Jones снизился в четверг. Рынки акций Японии и Южной Кореи растут в пятницу, остальная Азия в минусе. Нефть дешевеет в пятницу утром.

Американские фондовые индексы завершили четверг без единой динамики, при этом S&P 500 и Nasdaq обновили рекорды четвертую сессию подряд.

Инвесторы оценивали итоги заседания Федеральной резервной системы и свежие статданные.

Федрезерв днем ранее сохранил базовую процентную ставку на уровне 5,25-5,5% годовых. В заявлении американского ЦБ был отмечен "умеренный дальнейший прогресс" в движении инфляции к целевому показателю в 2%.

Между тем медианный прогноз руководителей ФРС теперь предполагает, что ставка будет уменьшена лишь на 25 базисных пунктов в 2024 году, в то время как в марте ожидалось снижение на 75 б.п.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе выросло на 13 тыс. и составило 242 тыс., говорится в опубликованном в четверг отчете министерства труда. Это максимальный уровень с августа 2023 года.

При этом аналитики в среднем прогнозировали сокращение показателя на 4 тыс., по данным Trading Economics.

Цены производителей в США (индекс PPI) в мае выросли на 2,2% в годовом выражении, сообщило также Минтруда. Согласно пересмотренным данным, в апреле они увеличились на 2,3%, а не 2,2%, как сообщалось ранее.

Эксперты ожидали ускорения темпов подъема до 2,5% в прошлом месяце.

Цена акций Broadcom (SPB: AVGO) взлетела на 12,3%. Один из крупнейших мировых производителей полупроводниковой продукции увеличил на 43% выручку во втором финквартале (завершился 5 мая). Также компания анонсировала сплит акций "10 к 1".

Котировки бумаг Tesla (SPB: TSLA) выросли на 2,9%. Производитель электромобилей рассчитывает с июля повысить цены на бюджетный седан Model 3, говорится на версиях ее сайта для ряда европейских стран, включая Германию, Францию, Ирландию, Бельгию и Венгрию. Это связано с введением дополнительных пошлин на импорт выпущенных в Китае электромобилей в Евросоюзе. Кроме того, акционеры Tesla одобрили выплату Илону Маску компенсационного пакета в размере $56 млрд и изменение места регистрации компании с Делавэра на Техас.

Стоимость Apple Inc. (SPB: AAPL) поднялась на 0,6%. Цена акций обновила рекорд третьи торги подряд. В результате Apple впервые с января обогнала Microsoft Corp. (SPB: MSFT) и стала самой дорогой компанией в США, по данным Dow Jones Market Data.

Бумаги Microsoft в четверг подорожали всего на 0,1%.

Также выросли котировки акций Nvidia Corp. (SPB: NVDA) - на 3,5%, Hewlett Packard Enterprise (SPB: HPE) - на 4,1%, JPMorgan Chase & Co. (SPB: JPM) и Home Depot Inc. (SPB: HD) - на 1,1%.

Кроме того, на 3,1% повысилась цена бумаг производителя потребительских товаров Kimberly-Clark Corp. (SPB: KMB) после того, как аналитики BofA Securities улучшили рекомендации для них сразу на две ступени - до "покупать" с "ниже рынка".

В то же время стоимость бумаг Virgin Galactic (SPB: SPCE) рухнула более чем на 14%. Аэрокосмическая компания британского миллиардера Ричарда Брэнсона объявила о проведении обратного сплита с коэффициентом "1 к 20".

Signet Jewelers (SPB: SIG), владеющая одной из крупнейших сетей ювелирных магазинов в США, Канаде и Великобритании, закончила с чистым убытком первый финквартал (завершился 4 мая), при этом выручка оказалась ниже прогноза экспертов. Котировки акций компании упали почти на 15%.

Dow Jones Industrial Average в четверг уменьшился на 65,11 пункта (на 0,17%) и составил 38798,99 пункта. Лидерами снижения выступили акции Salesforce Inc. (SPB: CRM) и Amazon.com Inc. (SPB: AMZN), подешевевшие на 2,9% и 1,6% соответственно.

В то же время значение Standard & Poor''s 500 выросло по итогам торгов на 12,71 пункта (на 0,23%) и достигло 5433,74 пункта.

Индекс Nasdaq Composite увеличился на 59,12 пункта (на 0,34%) и завершил сессию на отметке 17667,56 пункта.

Азиатские фондовые индексы в пятницу движутся без единой динамики, при этом рынки акций Японии и Южной Кореи растут.

Банк Японии сохранил ключевую процентную ставку на прежнем уровне - в диапазоне от 0% до 0,1% годовых. Это совпало с прогнозами аналитиков и экономистов.

Также ЦБ заявил, что продолжит выкуп государственных облигаций в объеме около 6 трлн иен ($38 млрд) в месяц. При этом в июле он объявит планы в отношении своих шагов по снижению размеров выкупа.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:34 МСК увеличился на 0,4%.

В число лидеров повышения входят акции транспортных компаний Kawasaki Kisen Kaisha (+4,9%) и Mitsui O.S.K. Lines (+4,4%).

При этом снижаются котировки бумаг технологических компаний, в том числе Advantest - на 0,4%, Lasertec Corp. - на 2,3%, Screen Holdings - на 0,3%.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:34 МСК прибавил 0,3%. Он повышается четвертую сессию подряд.

Экспортные цены в мае взлетели на 7,5% в годовом выражении, что стало самым значительным приростом с ноября 2022 года, сообщил Банк Кореи в пятницу. Импортные цены увеличились на 4,6% - максимум с декабря 2022 года.

Котировки бумаг производителя чипов и потребительской электроники Samsung Electronics растут на 1,3%, автопроизводителя Hyundai Motor - на 0,2%, сталелитейной Posco - на 1,2%.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:36 МСК опустился на 0,1%, гонконгский Hang Seng - на 0,5%.

Стоимость Chow Tai Fook Jewellery Group упала на 9,5% на Гонконгской фондовой бирже. Владелец сети ювелирных магазинов объявил о выплате дивидендов в размере 0,55 гонконгского доллара на акцию, что разочаровало некоторых инвесторов, пишет MarketWatch.

Также дешевеют бумаги ритейлеров Alibaba (SPB: BABA) и JD.com Inc. (SPB: JD) - на 2,3% и 1,7% соответственно, автомобильной BYD - на 2,1%, производителя спортивных товаров Anta Sports Products - на 2,3%, разработчика видеоигр NetEase Inc. (SPB: NTES) - на 0,8%.

Австралийский индикатор S&P/ASX 200 к 8:35 МСК уменьшился на 0,3%.

Акции крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto потеряли в цене 0,1% и 0,5% соответственно, нефтяных Woodside Energy и Santos - на 0,9% и 0,1%.

Цены на нефть эталонных марок снижаются в пятницу после слабого повышения днем ранее.

Тем не менее, по итогам всей текущей недели они прибавляют более 3% на фоне прогнозов стабильного спроса на топливо в мире, пишет Trading Economics.

Котировки августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:52 МСК снизились на $0,39 (на 0,5%) и составляла $82,36 за баррель. В четверг эти контракты подорожали на $0,15 (на 0,2%) - до $82,75 за баррель.

Цена фьючерсы на нефть WTI на июль на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) утром опустилась на $0,45 (на 0,6%) и составляла $78,17 за баррель. По итогам предыдущих торгов стоимость данных контрактов увеличилась на $0,12 (на 0,2%) - до $78,62 за баррель.

Ранее на этой неделе министерство энергетики США повысило прогноз мирового спроса на нефть в 2024 году на 140 тыс. б/с - до 102,98 млн б/с. Таким образом, ведомство ожидает, что в этом году рост спроса составит почти 1,1 млн б/с, в то время как месяцем ранее ожидалось 920 тыс. б/с.

ОПЕК по-прежнему ожидает повышения мирового спроса на нефть в 2024 году на 2,25 млн баррелей в сутки, в следующем году - на 1,85 млн б/с, говорилось в июньском отчете картеля.

Эксперты Standard Chartered полагают, что спрос на нефть в мире в текущем году увеличится на 1,68 млн баррелей в сутки, в следующем году - на 1,41 млн б/с.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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