Альфа-банк подтверждает рейтинг "на уровне рынка" для акций Астры

Альфа-банк подтверждает рейтинг "на уровне рынка" и прогнозную стоимость на уровне 647 рублей за штуку для акций "Группы Астра", сообщается в обзоре старшего аналитика Анны Курбатовой и аналитика Олеси Воробьевой.

"Результаты эмитента за 1К24 не преподнесли существенных сюрпризов. Ключевые показатели (отгрузки, выручка, скорректированная EBITDA) отражают сезонно низкие объемы бизнеса в начале года. При этом менеджмент подтверждает прежние ориентиры роста (увеличение выручки и чистой прибыли в три раза за два года, что предполагает существенное опережение целевого рынка) и отмечает, что с начала 2024 года бизнес развивается в рамках намеченных планов, - пишут эксперты. - С 1 января компания начала применять обновленный прайс-лист, который предполагает повышение цен на продукты на 15-20% г/г. Эффект от повышения цен полностью проявится в результатах, начиная со 2К24. Что касается показателей за 1К24, мы отмечаем дальнейшее увеличение доли экосистемных продуктов в структуре выручки (до 45%) и сильный баланс (чистая денежная позиция составила 1,5 млрд руб.). Считаем опубликованные результаты нейтральными для акций компании в краткосрочной перспективе и подтверждаем нашу рекомендацию и целевую цену".

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