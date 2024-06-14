Freedom Finance Global повысил целевую цену акций Oracle до $160

Freedom Finance Global повысил прогнозную стоимость акций Oracle Corp. со $150 до $160 за штуку (рекомендация - "покупать") на фоне позитивной отчетности эмитента за четвертый квартал 2024 финансового года (первый календарный квартал), сообщается в материале старшего аналитика Егора Толмачева.

"Основными драйверами роста бизнеса остаются облачные приложения, сервисы автономных баз данных и облачной инфраструктуры. Стратегические партнерства с Microsoft, Google и OpenAI открывают для компании новые возможности и подтверждают ее сильные позиции в сегменте решений для ИИ. Это позволило менеджменту дать оптимистичный прогноз на 2025-2026 финансовые годы", - отмечает эксперт инвесткомпании.

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