13 июня 2024 года 19:17
Цены евробондов РФ в четверг продемонстрировали боковую динамику на фоне плавного роста UST
Москва. 13 июня. Котировки российских суверенных еврооблигаций в четверг продемонстрировали боковую динамику на фоне плавного повышения цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ слегка расширились.
Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году снизились в цене за день на 8 базисных пунктов - до 70,65% от номинала (доходность увеличилась на 2 базисных пункта, составив 8,94% годовых). Облигации с погашением в 2042 году не изменились в цене, которая, как и днем ранее, составила 70,32% от номинала (их доходность выросла на 1 базисный пункт и составила 8,77% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации расширился на 5 базисных пунктов). Вместе с тем самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году прибавил в цене за день 9 базисных пунктов, подорожав до 57,86% от номинала (доходность снизилась на 1 базисный пункт и составила 9,93% годовых).
Евробонды РФ с погашением в 2026 году подешевели за день на 6 базисных пунктов, до 79,49% от номинала (доходность увеличилась на 11 базисных пунктов - до 16,26% годовых). Вместе с тем бумаги с погашением в 2027 году выросли в цене всего на 2 базисных пункта, подорожав до 74,52% от номинала (их доходность увеличилась на 3 базисных пункта и составила 15,04% годовых). Евробонды РФ с погашением в 2029 году подорожали за день на 2 базисных пункта - до 69,14% от номинала (доходность выросла на 2 базисных пункта, до 12,95% годовых). Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году опустилась за день на 24 базисных пункта - до 66,91% от номинала.
Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 13 июня была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки US Treasuries в четверг демонстрируют плавный рост - глобальные инвесторы оценивают итоги заседания Федеральной резервной системы (ФРС) и свежие статданные.
ФРС в среду сохранила базовую процентную ставку на уровне 5,25-5,5% годовых. В заявлении американского ЦБ был отмечен "умеренный дальнейший прогресс" в движении инфляции к целевому показателю в 2%. Между тем медианный прогноз руководителей Федрезерва теперь предполагает, что ставка будет уменьшена лишь на 25 базисных пунктов в 2024 году, в то время как в марте ожидалось ее снижение на 75 базисных пунктов.
Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе выросло на 13 тыс. и составило 242 тыс., говорится в опубликованном в четверг отчете министерства труда. Это максимальный уровень с августа 2023 года. При этом аналитики в среднем прогнозировали сокращение показателя на 4 тыс. В свою очередь цены производителей в США (индекс PPI) в мае выросли на 2,2% в годовом выражении, сообщило также Минтруда. Согласно пересмотренным данным, в апреле они увеличились на 2,3%, а не 2,2%, как сообщалось ранее. Эксперты ожидали ускорения темпов подъема до 2,5% в прошлом месяце.
Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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