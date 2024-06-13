Возможен рост цены акций Stellantis на горизонте года - Freedom Finance Global

Freedom Finance Global сохраняет позитивную оценку акций Stellantis NV и рассчитывает на рост их котировок в перспективе ближайших двенадцати месяцев, сообщается в материале аналитика Дмитрия Позднякова.

Компания подтвердила свой прогноз финансовых показателей на 2024 год в рамках очередного "Дня инвестора". Европейский автопроизводитель рассчитывает на маржинальность скорректированной операционной прибыли не ниже 10% при положительном свободном денежном потоке, отмечает эксперт.

Кроме того, указывает Поздняков, выплаты в пользу акционеров превысят 7,7 млрд евро: 4,7 млрд акционеры в мае получили в виде дивиденда за 2023 год, 3 млрд будут до конца 2024 года направлены на обратный выкуп, что должно поддержать котировки бумаг эмитента.

"В текущем году Stellantis пополнит линейку двадцатью пятью новинками. Мы полагаем, что продажи стабилизируются по итогам второго полугодия по мере вывода новых моделей в продажу", - отмечает аналитик инвесткомпании.

"В 2025 году Stellantis может выплатить в виде дивиденда от 25% до 30% от прибыли против 25% в последние годы. В этом случае форвардная дивидендная доходность может превысить 8,2%. Автопроизводитель рассчитывает и дальше проводить дополнительно обратный выкуп акций в ближайшие годы. Stellantis планирует снизить долю денежных средств на балансе до 25-30% от выручки, - указывает Поздняков. - Прямые заявления компании о намерениях поддерживать выплаты в пользу акционеров высокими и стабильными являются позитивным фактором для акций, но в противовес ему пока выступает потенциальная слабость финансовых показателей за первое полугодие".

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