Инвестбанк "Синара" повысил прогнозную цену ADS Alibaba до $107, акций - до HKD105

Инвестиционный банк "Синара" повысил прогнозную стоимость бумаг Alibaba со $102 до $107 за ADS (торгуются на Нью-Йоркской фондовой бирже) и со 100 до 105 гонконгских долларов (HKD) за акцию (торгуются на Гонконгской фондовой бирже), сохранив при этом рекомендацию "покупать", сообщается в материале аналитиков.

"Мы считаем, на отрезке до конца 2024 года бумага покажет результат уже лучше индекса Hang Seng, в том числе благодаря хорошей динамике своего международного сегмента розницы, где по итогам 4К24 выручка выросла на 56% г/г - это самая большая прибавка среди всех подразделений группы. Прогнозируем 34%-ный вклад данного сегмента в рост выручки в период до 2029 года. Даже если принять во внимание усиление конкуренции, Alibaba сейчас оценивается рынком с чрезмерным дисконтом к компаниям-аналогам, - пишут эксперты. - Катализаторы: зарубежная экспансия сегмента e-commerce; развитие облачных технологий и искусственного интеллекта. Риски: усиление конкуренции; потеря доли рынка; ужесточение регулирования".

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