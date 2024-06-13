"Т-Инвестиции" сохраняют позитивную оценку акций Мосбиржи

"Т-Инвестиции" сохраняют позитивную оценку акций "Московской биржи" с прогнозной стоимостью на уровне 251 рубля за штуку, сообщается в материале аналитиков.

"Бумаги эмитента на открытии торгов в четверг теряли более 15% на фоне объявленных в среду ограничений США, но большую часть падения уже отыграли. Основное влияние санкций придется на валютный рынок (занимает чуть более 13% в комиссионных доходах Мосбиржи) и инструменты с расчетами в евро и долларах. При этом доля торгов юанем в сегменте спот в мае уже превысила 50%, а в торгах сегмента своп она еще выше, - отмечают эксперты. - Таким образом, санкции окажут влияние лишь примерно на треть оборотов на валютном рынке, то есть могут затронуть около 4% комиссионных доходов эмитента. Эффект может быть сглажен перетоком на срочный рынок с фьючерсами на доллар и евро (их ограничения не затронули) и на усиление валютных пар с юанем. На инфраструктуру торгов российскими акциями, облигациями и другими инструментами в рублях никакого влияния санкции не оказывают, а на объемы торгов валютой лишь частично.

"С финансовыми показателями у "Московской биржи" все в порядке. Последние результаты говорят о двузначном увеличении комиссионных доходов на фоне роста объемов торгов. Позитивный эффект оказывает и бум IPO. Процентные доходы могут продолжить свой рост до конца текущего года, если мы увидим еще одно повышение ключевой ставки ЦБ РФ в июле. Но и к циклу снижения ставок в экономике биржа также подготовилась, нарастив портфель облигаций до погашения, - указывают аналитики в обзоре. - Согласно обновленной стратегии развития, чистая прибыль компании к 2028 году может удвоиться по сравнению с 2022 и достигнуть 65 млрд рублей. Мы считаем, что эта цель вполне достижима и может быть даже превышена уже в 2024 году. Бумаги Мосбиржи все еще торгуются с дисконтом к историческим уровням по форвардным мультипликаторам. Мы сохраняем позитивный взгляд на акции с целевой ценой в 251 рубль".

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