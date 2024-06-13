S&P 500, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 5400-5475 пунктов в четверг - Freedom Finance Global

Вероятны колебания индекса S&P 500 в диапазоне 5400-5475 пунктов в течение торговой сессии четверга, считает аналитик Freedom Finance Global Михаил Парамонов.

"Волатильность в ходе предстоящей сессии будет повышенной, - прогнозирует эксперт. - Складывается позитивный баланс рисков. Вероятно, участники торгов продолжат отыгрывать данные потребительской инфляции, а статистика цен производителей поддержит дезинфляционные тренды. Еще одним позитивным драйвером остается тема AI. Фьючерсы открылись значительным гэпом вверх, указывая на продолжение роста. Ориентируемся на колебания S&P 500 в диапазоне 5400-5475 пунктов (от -0,4% до +1,0% относительно уровня закрытия предыдущей сессии). Область 5450-5500 выступает ближайшей целью покупателей. Индекс широкого рынка сохраняет потенциал роста, хотя его характер теперь может быть ограниченным из-за перехода индикатора RSI в область перекупленности. Ближайшая поддержка располагается около 5375 пунктов".

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