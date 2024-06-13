Рубль днем стабилизовался в паре с юанем после роста волатильности при открытии торгов из-за новых антироссийских санкций

Москва. 13 июня. Рубль стабилизировался в паре с китайским юанем в ходе дневных торгов в четверг после роста волатильности в первые минуты сессии. Так, при открытии торгов на фоне новых антироссийских санкций пара "юань-рубль" сначала выросла до отметки 12,49 руб./юань впервые с 12 мая 2024 года, а затем упала ниже 12 руб./юань впервые с 29 июня 2023 года.

Торги долларами и евро не проводятся на "Московской бирже" с 13 июня из-за новых санкций США. В этой связи, по мнению рыночных аналитиков, наиболее подходящими ориентирами (в том числе для внебиржевого рынка) колебаний курса могут стать котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Курс юаня составил 12,05 руб. в 15:00 мск, что на 17,75 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Контракт USDRUBF опустился на 0,49%, до 88,85 руб./$1, контракт EURRUBF упал на 1,1%, до 94,83 руб./EUR1.

Великобритания включила в санкционный список "Московскую биржу", Национальный клиринговый центр (НКЦ) и Национальный расчетный депозитарий (НРД), говорится в сообщении Office of Financial Sancions Implementation (OFSI), британского регулятора, отвечающего за применение санкций.

Под санкции также подпал председатель правления Мосбиржи Юрий Денисов.

Великобритания также внесла в санкционный список "СПБ биржу".

OFAC (Office of Foreign Assets Control, подразделение Минфина США, отвечающее за правоприменение в области санкций) в среду внесло Московскую биржу и входящих в ее группу Национальный клиринговый центр (НКЦ) и Национальный расчетный депозитарий (НРД) в санкционный список.

Также OFAC выдал лицензию на сворачивание операций с Мосбиржей, НРД и НКЦ на срок до 13 августа. Другая лицензия устанавливает аналогичный дедлайн на выход из их ценных бумаг.

Мосбиржа сообщила, что с 13 июня не будет проводить торги долларом и евро. Как пояснили в Банке России, прекращение торгов евро связано с тем, что страны Евросоюза также соблюдают американские санкции.

Сделки с этими валютами продолжат совершаться на внебиржевом рынке, а для определения официальных курсов доллара и евро к рублю будет использоваться банковская отчетность и сведения, поступающие от цифровых платформ внебиржевых торгов, заявили в ЦБ. В четверг Банк России сообщил о решении приостановить торги и гонконгским долларом для сокращения рисков.

Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в декабре говорила, что внебиржевой рынок формирует более половины валютных торгов в РФ, и если из-за санкций биржевые торги станут технически невозможными, на курс рубля это существенно не повлияет.

"Что касается курсообразования, мы еще в прошлом году, понимая разного рода санкционные риски, выпустили указание, где объяснили, как тогда будет определяться курс. Он будет устанавливаться на основе данных о внебиржевых торгах, и в том числе используя банковскую отчетность", - отмечала глава ЦБ в одном из интервью.

Данные внебиржевого рынка, согласно проведенным Банком России расчетам, являются репрезентативными для определения текущего обменного курса доллара США и евро на внутреннем валютном рынке, говорится в сообщении ЦБ РФ.

Банк России с 13 июня 2024 года устанавливает официальные курсы доллара США и евро к российскому рублю на основе данных отчетности кредитных организаций по результатам заключенных межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке по состоянию на 15:30 МСК в текущий рабочий день.

Резервные подходы к расчету официальных курсов валют на случай отсутствия валютных торгов Банк России предусмотрел в указании N6290-У от 3 октября 2022 года.

С момента вступления в силу этого нормативного акта ЦБ ежедневно осуществлял расчет курсов иностранных валют на основе всех предусмотренных указанием подходов, в том числе на основе данных внебиржевой информации по данным отчетности кредитных организаций. Эти расчеты показывали незначительные отклонения курсов доллара США и евро, рассчитанных на основе внебиржевых данных, от официальных курсов доллара США и евро, установленных Банком России на соответствующие дни. Среднее отклонение с 1 января 2023 года до 11 июня 2024 года для доллара США составило 0,01%, для евро - 0,03%, отмечает ЦБ.

Центробанк России в состоянии обеспечить стабильность на всех рынках, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя санкции, введенные США в отношении Московской биржи.

"Давайте исходить из тех заявлений, которые прозвучали из Центробанка. Собственно, Центробанк - это мегарегулятор, он в состоянии обеспечить стабильность на всех рынках, что и делается", - сказал Песков журналистам на просьбу прокомментировать соответствующие санкции США.

Отвечая на вопрос, думает ли Россия над ответными мерами на введенные санкции, пресс-секретарь главы государства сказал: "Мы думаем над действиями, которые наилучшим образом будут соответствовать нашим интересам".

Как рассказал "Интерфаксу" управляющий директор по инвестициям - заместитель генерального директора компании "ТКБ Инвестмент Партнерс" Игорь Козак, рынок в четверг отреагировал ростом волатильности, однако панических распродаж не наблюдалось. "Естественно, в первые несколько дней на рынке будет наблюдаться повышенная волатильность по валюте, связанная в первую очередь с высоким уровнем спреда между ценами покупки и продажи. Однако мы считаем, что ситуация нормализуется, и показатель может приблизиться к стандартным уровням спреда после охлаждения рынка в течение 1-2 недель. Так или иначе, в базовом сценарии, как предполагаем, курс, как и ранее, будет определяться рыночными факторами", - говорит Козак.

По его словам, расчеты по валютным парам будут происходить на внебиржевом рынке. В соответствии с заявлением ЦБ РФ для определения курса будут использоваться данные итогов внебиржевых торгов, полученные от банков и цифровых платформ. "Санкции на НКЦ и Мосбиржу по факту привели только к одному - изменился сам механизм определения рыночного курса по валютным парам рубль к доллару США и евро. Новый механизм определения на основе внебиржевых котировок так или иначе, как и ранее, будет происходить на основе рыночных принципов. Более 50% всех расчетов уже проходили на внебиржевом рынке до введения санкций, т.е. и ЦБ, и банки полностью готовы к этой ситуации", - отмечает Козак.

"Обмен валюты в ближайшие дни будет происходить в первую очередь в рамках крупных банков, сохранивших доступ к SWIFT и приемлемые комиссии на валютные операции. В будущем допускаем создание специализированных площадок для валютных торгов, но эта инициатива будет сопряжена с повышенным риском санкций. Оперативных данных об объеме торгов на внебиржевом рынке нет, но ежемесячные данные в агрегированном виде публикуются ЦБ в "Обзоре рисков финансовых рынков". Последний обзор вышел во вторник с данными по майским торгам", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию после введения санкций аналитик компании "БКС Форекс" Анатолий Трифонов.

Совет директоров Банка России на заседании в июле может рассмотреть те же варианты решений по ключевой ставке, что и в июне, но до следующего раунда многое может измениться, заявил директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ Кирилл Тремасов.

"К июльскому заседанию у нас будет полная статистика по инфляции и за май, и за июнь, поэтому у нас будет больше данных для принятия обоснованного, взвешенного решения. Я думаю, что те предложения, которые были в июне, на июньском совете директоров, эти предложения будут лежать на столе совета директоров и в июльском раунде. Объективно говоря, до июльского раунда еще далеко, поэтому многое может измениться", - сообщил Тремасов журналистам в Мурманске.

Он напомнил, что совет директоров ЦБ в июне рассматривал возможность повышения ставки на 100 базисных пунктов (б.п.) - до 17% и на 200 б.п. - до 18%, но в итоге принял решение сохранить ставку на уровне 16%.

"Совет директоров принял решение пока посмотреть за тем, как будет развиваться ситуация, насколько это ускорение инфляции, которое во втором квартале мы видим, насколько оно устойчиво, насколько сильно состояние перегрева, в котором находится российская экономика", - добавил глава департамента.

Апрельский прогноз ЦБ по инфляции предусматривает ее в 2024 году на уровне 4,3-4,8%.

"Динамика инфляции сейчас идет ближе к верхней границе, даже, скорее, с некоторым превышением верхней границы. Мы будем уточнять прогноз по итогам июльского заседания", - отметил Тремасов.

О пространстве для снижения ставки можно будет говорить после снятия вопроса о пространстве для ее повышения, подчеркнул глава департамента.

"Мы сейчас рассматриваем возможность повышения ключевой ставки. Этот вопрос обсуждался и на июньском заседании. Я думаю, будет обсуждаться и на июльском заседании. Более того, тот сигнал, который мы дали, звучит как "мы допускаем возможность повышения ставки в июле". Прежде чем говорить про пространство для снижения, наверно, нужно разобраться с пространством для повышения", - заявил он.

Следующее заседание совета директоров ЦБ по ставке пройдет 26 июля. Оно будет опорным, то есть пресс-релиз будет сопровождаться публикацией среднесрочного прогноза. Резюме обсуждения ставки и комментарий к прогнозу будут размещены 7 августа.

Цены на нефть эталонных марок снижаются в ходе торгов в четверг после того, как Международное энергетическое агентство (МЭА) ухудшило прогноз глобального спроса на нефть, а также на данных о неожиданном росте запасов топлива в США на прошлой неделе, пишет The Wall Street Journal.

Котировки августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 мск снизились на 0,8% относительно уровня закрытия предыдущих торгов - до $81,92 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на июль на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на 0,88% и стоили $77,81 за баррель.

Спрос на нефть в мире в 2024 году относительно прошлого года вырастет на 962 тыс. б/с, говорилось в опубликованном накануне отчете МЭА. Месяцем ранее агентство прогнозировало повышение на 1,062 млн б/с.

Запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 3,73 млн баррелей - до 459,65 млн баррелей, сообщило министерство энергетики. Это максимальный прирост за последние полтора месяца. Аналитики, опрошенные S&P Global Commodity Insights, в среднем прогнозировали сокращение запасов нефти на 900 тыс. баррелей.