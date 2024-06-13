Спрос на валюту может вырасти и краткосрочно сдвинуть курс рубля к более высоким уровням - ПСБ

Спрос на валюту может вырасти на коротком горизонте и сдвинуть курс рубля к более высоким уровням, полагает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Денис Попов.

"С 13 июня прекращены биржевые торги евро и долларами из-за санкций на "Мосбиржу", НКЦ и НРД, - напоминает эксперт. - Коллапса системы нет. Во-первых, сохранится возможность конверсии долларов и евро на внебиржевом рынке (60% всех торгов валютой). Во-вторых, юань и рубль уже занимают определяющий вес в обслуживании экспортно-импортных операций, а объемы торгов юанем составляют половину всех торгов на валютном рынке. Рисков для депозитов в иностранной валюте тоже нет. Покупать и продавать евро и доллар можно через российские банки, которые будут работать через внебиржевой сегмент. негативные последствия: в снижение ликвидности валютного рынка, ухудшение прозрачности операций, расширение спредов и комиссий".

На взгляд аналитика, в краткосрочной перспективе спрос на валюту может вырасти и сдвинуть курс рубля к более высоким уровням. Однако постепенно, в течение недели или месяца, курсообразование вернется в зависимость от баланса экспорта и импорта. "Тут у России устойчивый профицит, и новые санкции скорее всего его увеличат, так как окажут большее влияние на импорт, - считает Попов. - Соответственно, возможно локальное укрепление рубля. Наши прогнозы по курсу рубля на конец года пока не меняем - 97,5 руб. за доллар".

Эксперт полагает, что важна реакция на новую волну геополитического давления контрагентов из дружественных стран. Их чувствительность к санкциям может сформировать альтернативный сценарий: ослабление рубля и усиление инфляции.

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