Whoosh по-прежнему остается компанией роста - ПСБ

Whoosh по-прежнему остается компанией роста, несмотря на существующие риски, считают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ).

Whoosh представил операционные результаты за 5 месяцев 2024 года, которые, по мнению аналитиков ПСБ, свидетельствуют о том, что компания развивается не только благодаря привлечению новых пользователей в уже существующих локациях, но и наращивает свое присутствие: количество локаций на конец периода выросло на 15% г/г, до 60 городов России и зарубежья.

"Ожидаем, что темпы роста операционных показателей еще вырастут до конца года ввиду сезонного фактора, но, тем не менее, могут быть скромнее, чем в прошлом году, когда наблюдался взрывной рост популярности средств индивидуальной мобильности, - прогнозируют в банке. - Оцениваем позитивно стратегию компании, направленную на рост операционной эффективности и финансовой устойчивости. Также отмечаем хорошую политику в сфере работы с рисками среды: провели федеральную кампанию по продвижению ПДД для СИМ и организовали школы вождения, ужесточили наказания для нарушителей. По-прежнему считаем ее компанией роста, несмотря на существующие риски".

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