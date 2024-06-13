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Главная / Мнения аналитиков / "Финам" открыл торговую идею: покупать акции Сбербанка с целью 336,7 руб
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13 июня 2024 года 14:01
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Сбербанка с целью 336,7 руб
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Сбербанка с целью 336,7 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 4-8 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 7%, стоп-приказ: 309 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании. "С технической точки зрения акции торгуются в рамках восходящего тренда, - указывают аналитики. - При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 309 руб. риск на портфель составит 0,12%. Соотношение прибыль/риск составляет 4". Сбербанк - крупнейший банк в России с государственным участием. После введенных санкций акции просели, но, учитывая, что основной бизнес никак не задет, то влияние санкций на компанию минимальное. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-СБЕРБАНК-АКЦИИ-ИНВЕСТИДЕЯ
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13 июня 2024 года 19:59
Рубль в четверг растерял весь дневной рост и лишь слегка повысился в паре с юанем на фоне новых антироссийских санкций
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.13 июня 2024 года 18:38
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.13 июня 2024 года 16:45
"Т-Инвестиции" сохраняют позитивную оценку акций "Московской биржи" с прогнозной стоимостью на уровне 251 рубля за штуку, сообщается в материале аналитиков. "Бумаги эмитента на открытии торгов в четверг теряли более 15% на фоне объявленных в среду ограничений США, но большую часть падения уже... читать дальше
.13 июня 2024 года 16:18
Акции "Самолета" являются фаворитами в секторе недвижимости российского фондового рынка благодаря сохранению сильной конкурентной позиции, прогнозная стоимость бумаги на горизонте года составляет 5300 рублей за штуку, сообщается в материале аналитика Промсвязьбанка (ПСБ) Лауры Кузнецовой. "Эмитент... читать дальше
.13 июня 2024 года 15:57
S&P 500, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 5400-5475 пунктов в четверг - Freedom Finance Global
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.13 июня 2024 года 15:46
Рубль днем стабилизовался в паре с юанем после роста волатильности при открытии торгов из-за новых антироссийских санкций
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азпромбанк Инвестиции" закрыл торговую идею "продавать акции "ФосАгро" с целью 5700 рублей", выпущенную 23 мая 2024 года, в связи с достижением целевых уровней, сообщается в комментарии аналитиков сервиса. Эксперты выпустили идею по шорту ценных бумаг "ФосАгро" на фоне падения цен на удобрения,... читать дальше
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.13 июня 2024 года 14:34
Whoosh по-прежнему остается компанией роста, несмотря на существующие риски, считают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ). Whoosh представил операционные результаты за 5 месяцев 2024 года, которые, по мнению аналитиков ПСБ, свидетельствуют о том, что компания развивается не только благодаря привлечению... читать дальше
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