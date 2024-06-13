Возможно ослабление курса рубля на 3-5% в ближайшие дни - "БКС МИ"

Возможно ослабление курса рубля на 3-5% в ближайшие дни на фоне роста панического спроса на валюту, полагают аналитики "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") Илья Федоров и Анатолий Трифонов.

"Мы допускаем ослабление курса на 3-5% в ближайшие дни на фоне роста панического спроса на валюту - по нашим оценкам, на внебиржевом рынке курс уже ослаб на 2,7% в среду, - отмечают эксперты. - Дальнейшая краткосрочная динамика курса будет определяться усилиями ЦБ по формированию новой валютной инфраструктуры, в частности, корректировки механизмов обязательной продажи валюты экспортерами и валютных интервенций ЦБ, которые раньше осуществлялись на "Мосбирже". В долгосрочном периоде для курса будет важнее, как данные санкции повлияют на экспортные и импортные операции".

Эксперты указывают, что на долю внебиржевого валютный рынка в январе-апреле приходилось порядка 55-60% валютных торгов, поэтому объем рынка достаточно большой для формирования репрезентативной оценки официального курса. Отсутствие единой площадки для торгов приведет к росту спредов на валютные операции со стороны банков, полагают Федоров и Трифонов.

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