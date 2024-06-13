Игроки рынка акций РФ выкупили большую часть утреннего падения, индекс МосБиржи пытается удержать 3100п

Москва. 13 июня. Игроки рынка акций РФ утром в четверг выкупили большую часть падения, наблюдавшегося в начале торгов из-за новых антироссийских санкций США, введенных 12 июня; фактором поддержки выступает высокая нефть (Brent торгуется выше $82 за баррель). Индекс МосБиржи отскочил выше 3100 пунктов и пытается удержать рубеж после падения к 3030 пунктам; в лидерах снижения выступают акции "Мосбиржи" (-5,5%), подпавшей под санкции США.

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 3109,34 пункта (-2%, минимум сессии - 3032,05 пункта), индекс РТС - 1100,3 пункта (-1,7%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 2,5%.

Акции "Московской биржи" подешевели до 237,35 рубля (-5,5%), на старте торгов цена бумаг падала до 212,04 рубля (-15,8%).

Также подешевели расписки OZON (MOEX: OZON) (-2,5%), акции "ММК" (MOEX: MAGN) (-2,3%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-2,3%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-2,1%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-2,1% и -2,6% "префы"), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-1,8%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-1,7%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1,6% и -2,2% "префы"), "МТС" (MOEX: MTSS) (-1,3%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-1,3%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-1,3%), "ТКС Холдинг" (SPB: TCSG) (-1,3%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1,2%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-1,2%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-1,1%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-1,1%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-1,1%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-1% и -0,8% "префы"), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-1%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,9%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,7%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,6%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,5%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,3%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,3%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (-0,2%).

Подорожали акции Polymetal (MOEX: POLY) (+0,2%).

Минфин США в среду объявил о новых ограничительных мерах в отношении России. Они затрагивают более 300 физических и юридических лиц (как в России, так и за ее пределами), направлены против военно-промышленного комплекса России, а также на "ограничение доходов в энергетической сфере".

В частности, в SDN List включены компании "Селигдар" (MOEX: SELG) (акции снижаются на 3,4%), "Газпром инвест", "Уралредмет" (MOEX: URRM), "Амурский металлургический комбинат", АО "ГТ Морстрой", АО "Конар", ПАО "Русолово" (MOEX: ROLO) (-4,3%), "Синара Транспортные машины", "Русгаздобыча", а также ряд структур "НОВАТЭКа" ("Мурманск СПГ", "Обский СПГ", "Мурманск-трансгаз", "Арктик СПГ 1", "Арктик СПГ 3", "НОВАТЭК СПГ топливо Кашира"). Также SDN List пополнился целым рядом компаний групп "Коулстар" и "Эльгауголь".

Кроме того, OFAC (Office of Foreign Assets Control, подразделение Минфина США, отвечающее за правоприменение в области санкций) внесло в санкционный список "Московскую биржу", Национальный клиринговый центр (НКЦ) и Национальный расчетный депозитарий (НРД), следует из сообщения ведомства.

OFAC выдал лицензию на сворачивание операций с Мосбиржей, НРД и НКЦ на срок до 13 августа. Другая лицензия устанавливает аналогичный дедлайн на выход из их ценных бумаг.

Как сообщила "Московская биржа", в связи с санкциями США торги долларом и евро с 13 июня прекращены.

В свою очередь, Банк России сообщил, что сделки с долларом и евро после приостановки торгов этими валютами на Мосбирже в связи с американскими санкциями продолжат совершаться на внебиржевом рынке. ЦБ для определения официальных курсов доллара и евро к рублю будет использовать банковскую отчетность и сведения, поступающие от цифровых платформ внебиржевых торгов.

Мосбиржа сообщила в четверг, что в результате реализованных мер денежные средства в иностранной валюте на клиентских расчетных кодах участников торгов затронуты не были.

Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", введенные санкции против Мосбиржи негативно отразились на рынке акций РФ при открытии торгов в четверг. Однако еще до начала торгов ЦБ РФ выпустил ряд комментариев, успокаивающих инвесторов, что позволяет рынку пережить этот негатив легче, чем если бы санкции были введены в рабочий день. В США в четверг не ожидается выхода важных макроэкономических новостей, поэтому торги должны пройти в спокойном режиме.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, российский рынок начинает адаптацию к новым валютным реалиям.

С учетом расширения санкционных условий индекс МосБиржи в перспективе может в снижении протестировать психологически важный уровень 3000 пунктов. Для долларового индекса РТС таким уровнем выступает отметка 1000 пунктов. Теперь курсы доллара и евро для расчетов будут определяться внебиржевыми сделками и публиковаться ЦБ РФ. Банк России также заявил, что теперь ориентиром для участников рынка останется курс юань-рубль.

Рынок акций РФ в четверг снизился после расширения санкций США, касающихся прежде всего валютных расчетов, а также самой Мосбиржи, объемы торгов которой особенно заметно пострадают в валютном сегменте. Кроме того, санкции были наложены на ряд судов для перевозки СПГ проектов "НОВАТЭКа", а также на компании "Селигдар" и "Русолово". Под ограничения попали офисы Сбербанка, ВТБ и ряда других банков в Пекине и Гонконге. США запретили оказывать российским предприятиям услуги, связанные с информационными технологиями и облачными сервисами, а также расширили санкции на продажу полупроводников, чипов и других товаров в РФ, что в итоге может поддержать бизнес нового эмитента "Элемент" (SPB: ELMT).

"Однако после того, как эмоции стихнут, рынок продолжит адаптироваться к новой реальности, к которой регуляторы готовились уже давно. Во второй половине недели новости об очередных ограничениях и судьбе замороженных российских активов также могут поступить с саммита "большой семерки", - считает Кожухова.

На нефтяном рынке ближайшие фьючерсы на Brent и WTI остаются выше поддержек $81,8 и $77,5 за баррель соответственно (средние полосы Боллинджера дневных графиков), что указывает на сохранение шансов коррекционного движения в район майских максимумов $86 и $81,5 за баррель (верхние полосы Боллинджера дневного графика). Отчет Минэнерго США накануне при этом неожиданно показал скачок запасов нефти в стране на прошлой неделе на 3,73 млн баррелей (ожидалось снижение на 1,2 млн баррелей), а МЭА понизило оценку по росту мирового спроса на нефть в этом году на 100 тыс. б/с (до 960 тыс. б/с), отметила аналитик.

По оценке руководителя отдела инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексея Антонова, Банк России учитывал сценарий подобных санкций и у него есть заготовленные решения, чтобы санкции не парализовали расчеты стратегически важного для страны бизнеса. Более того, по данным регулятора, уже в мае доля внебиржевого валютного рынка в структуре валютных торгов превышала 58%.

Крупные участники внешнеэкономической деятельности смогут покупать доллар, при необходимости рассчитываться именно американской валютой, через зарубежные юрисдикции (это немного увеличит затраты). Удар по рублю вероятен, но о сильной девальвации речи не идет. Рынок акций РФ ожидаемо просел, цель снижения индекса МосБиржи - 3000 пунктов - становится все более и более актуальной, считает эксперт.

Не исключено, что из-за остановки биржевых торгов долларом дополнительный доход получат банки, которые смогут повысить комиссии за проведение валютных операций. В финансовом секторе фаворитами остаются акции Сбера и банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB), интересен также "ТКС Холдинг", хотя бумаги не смогли избежать падения вместе со всем рынком.

По оценкам аналитиков компании "Цифра брокер", не стоит слишком драматизировать ситуацию из-за новых антироссийских санкций США.

"Риски введения санкций в отношении финансовой инфраструктуры обсуждались еще год назад. С определенной долей уверенности можно предположить, что регулятор прорабатывал разные сценарии, в том числе и тот, с которым мы в настоящее время сталкиваемся. В этой связи важно отметить, что биржевые торги по всем инструментам, не связанным с долларами США и евро, продолжатся во всех секциях биржи. В том числе продолжатся торги китайскими юанями, что позволяет через кросс-курсы определять курс рубля по отношению к другим валютам", - полагают эксперты.

Кроме того, в контексте потенциального всплеска волатильности эксперты "Цифра брокер" рекомендуют воздержаться от поспешных решений и необдуманных действий. Возможное падение котировок акций тех или иных эмитентов может оказаться неоправданным при прочих равных, если выручка эмитента возникает от продаж на российском рынке, а бизнес ориентирован на внутренних потребителей.

В США в среду просел индекс акций Dow Jones (-0,1%), но выросли и обновили рекордные максимумы S&P 500 (+0,9%) и Nasdaq (+1,5%).

Трейдеры оценивали отчет Минтруда США, показавший более существенное, чем ожидалось, замедление инфляции в стране в прошлом месяце, а также итоги заседания Федеральной резервной системы (ФРС).

Темпы роста потребительских цен (индекс CPI) в Штатах в мае сократились до 3,3% в годовом выражении с 3,4% месяцем ранее, инфляция без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс Core CPI) ослабла до 3,4% с 3,6%. Эксперты в среднем ожидали, что темпы роста индекса CPI останутся на уровне 3,4%, Core CPI - замедлятся до 3,5%, по данным Trading Economics.

ФРС в среду сохранила базовую процентную ставку на уровне 5,25-5,5% годовых. В заявлении американского ЦБ по итогам заседания был отмечен "умеренный дальнейший прогресс" в движении инфляции к целевому показателю в 2%.

Между тем медианный прогноз руководителей Федрезерва, также опубликованный в среду, предполагает, что ставка будет уменьшена лишь на 25 базисных пунктов (б.п.) в 2024 году (в марте ожидалось снижение на 75 б.п.).

Председатель ФРС Джером Пауэлл в ходе пресс-конференции по итогам заседания заявил, что "со снижением базовой ставки придется подождать до того момента, когда регулятор станет более уверенным в движении инфляции к целевому значению".

Судя по котировкам фьючерсов на уровень ставки ФРС, трейдеры уверены, что она будет снижена дважды в этом году по 25 б.п. - в ноябре и декабре.

В Азии в четверг наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,4%, австралийский ASX Australia вырос на 0,5%, южнокорейский Kospi вырос на 1%, китайский Shanghai Composite просел на 0,3%, гонконгский Hang Seng прибавил 1%), просела Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 снижаются на 0,3-0,5%) и нет единой динамики в секторе американских фондовых фьючерсов (контракты на индексы изменяются на 0,1-0,8%).

Статданные, опубликованные накануне, показали сохранение темпов инфляции (индекс CPI) в Китае в мае на уровне 0,3% в годовом выражении. Консенсус-прогноз аналитиков предполагал их ускорение до 0,4%. Снижение цен производителей (индекс PPI) в КНР замедлилось до 1,4% с апрельских 2,5%. Темпы уменьшения индекса PPI в мае стали минимальными с февраля 2023 года.

Банк Японии в четверг начал очередное заседание, итоги которого будут подведены в пятницу. Эксперты в основном ожидают, что японский регулятор сохранит неизменной ключевую процентную ставку, и будут фокусироваться на том, объявит ли ЦБ о сокращении ежемесячных объемов выкупа облигаций, отмечает Trading Economics.

На нефтяном рынке утром в четверг цены слабо корректируются вниз после роста накануне, когда Brent поднималась выше $83 за баррель; трейдеры оценивают итоги заседания ФРС и данные о запасах энергоносителей в США.

Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК в четверг составила $82,41 за баррель (-0,2% и +0,8% накануне), июльская цена WTI - $78,3 за баррель (-0,3% и +0,8% в среду).

Поддержку нефтяному рынку накануне оказали данные Минтруда США о более существенном, чем ожидалось, замедлении инфляции в стране в прошлом месяце.

Коммерческие запасы нефти в Штатах на прошлой неделе увеличились на 3,73 млн баррелей, сообщило в среду министерство энергетики США. Эксперты, опрошенные Bloomberg, ожидали снижения запасов на 1,5 млн баррелей. Товарные запасы бензина в стране выросли на 2,57 млн баррелей, дистиллятов - на 881 тыс. баррелей.

Кроме того, Минэнерго США понизило прогноз цены на нефть Brent на 2024 год с $87,79/барр. до $84,15/барр., следует из данных ежемесячного прогноза управления энергетической информации (EIA) ведомства. Прогноз на 2025 год сохранен на уровне $85,38/барр.

По оценке EIA, в мае средняя спотовая цена Brent находилась на уровне $82/барр., что на $8 меньше, чем в апреле. Аналитики министерства считают, что принятое на встрече 2 июня рядом стран ОПЕК+ решение о продлении добровольных сокращений добычи на третий квартал поддержит стоимость Brent во втором полугодии 2024 года на уровне $85/барр. При этом ограниченное предложение со стороны альянса приведет к еще большему изъятию запасов нефти.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже снизились акции ПАО "Россети Кубань" (MOEX: KUBE) (-6,5%), ПАО "ТНС Энерго" (MOEX: TNSE) (-5,5%), расписки ЦИАН (MOEX: CIAN) (-3,9%), бумаги "Аптечной сети 36,6" (MOEX: APTK) (-3,7%), ПАО "Евротранс" (MOEX: EUTR) (-3,7%), ПАО "Рязанская энергетическая сбытовая компания" (MOEX: RZSB) (-3,6%), банка "Уралсиб" (MOEX: USBN) (-3,6%), "ТГК-2" (MOEX: TGKB) (-3,6%), ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (MOEX: DVEC) (-3,5%), "АГ Кристалл" (MOEX: KLVZ) (-3,5%).

Выросли акции "Камчатскэнерго" (MOEX: KCHE) (+8,9%), ПАО "Группа компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (+1,4%), "Мостотреста" (MOEX: MSTT) (+1,2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 37,45 млрд рублей (из них 4,9 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 4,16 млрд рублей на бумаги "Московской биржи" и 2,93 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").