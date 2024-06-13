"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям Intel Corp. с целевой ценой $39,4 за штуку на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста 27% с текущих уровней, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании.

"Акции Intel обвалились с начала года более чем на 35% на фоне слабых результатов за 2023 год, - отмечает аналитик Гордей Смирнов. - Тем не менее в отчете за 1К24 заметна позитивная динамика, а операционная прибыль традиционных бизнес-сегментов может продолжить рост во 2-й половине 2024 года. благодаря выходу новых процессоров. Несмотря на сохраняющиеся риски, связанные с сегментом чипов на заказ, мы считаем, что бумаги Intel привлекательны для покупки при текущем уровне цен".

Intel - американский производитель компьютерных компонентов и электронных устройств, работающий по бизнес-модели IDM, которая подразумевает самостоятельную разработку, производство и продажу интегральных микросхем.

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