"Велес Капитал" повысил до "покупать" рекомендацию для акций Polymetal

"Велес Капитал" повысил до "покупать" рекомендацию для акций Solidcore Resources (бывшая Polymetal International), сохранив целевую цену на уровне 334 рубля за бумагу, сообщается в комментарии инвесткомпании.

"Solidcore Resources провела День стратегии, - отмечает аналитик Василий Данилов. - Чтобы вернуть прежний статус международной, мультиметаллической компании и восстановить акционерную стоимость, Solidcore предпримет ряд амбициозных шагов, таких как строительство Иртышского ГМК, диверсификация в новые цветные металлы и активные сделки M&A. Однако реализация стратегии потребует от небольшой, региональной Solidcore привлечения существенного объема финансирования, в основном, долгового, в связи с чем компания не будет выплачивать дивиденды и проводить байбэк, как минимум, до 1-го полугодия 2028 года. При этом в рамках политики по дистанцированию от российской юрисдикции Solidcore не считает необходимым листинг на Мосбирже".

В результате бумаги Solidcore с форвардным EV/EBITDA 2024П 3,0х торгуются со значительным дисконтом к аналогам: "Полюс" 6,7х, "Селигдар" 5,2х," Южуралзолото" 4,4х, констатирует эксперт. Данилов ожидает, что на горизонте года данная ситуация сохранится, так как динамика бумаг Solidcore будет преимущественно обусловлена не фундаментальными факторами, а корпоративной политикой. В то же время финансовые результаты компании в текущем году продемонстрируют сильную динамику на фоне резкого роста мировых цен на золото, уверен стратег инвесткомпании.

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