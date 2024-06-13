Индекс Мосбиржи, вероятно, будет торговаться около 3100п в четверг - ПСБ

Индекс Мосбиржи, вероятно, будет двигаться вблизи отметки 3100 пунктов на торгах в четверг, прогнозируют аналитики Промсвязьбанка (ПСБ).

"Несмотря на то что новые ограничения США коснулись валютных торгов на Московской бирже, влияние на торговые операции экспортеров еще предстоит оценить. В этих условиях можно ожидать волну продаж акций из нефтегазовых и металлургических секторов, а также химпрома. Также могут пострадать бумаги компаний, которые ориентированы на внутренний рынок, но они в перспективе должны хотя бы частично восстановиться, как только ситуация стабилизируется, - отмечают эксперты в комментарии. - Исключением являются бумаги "Московской биржи". Приостановка торгов валютными парами с долларом США, евро и гонконгским долларом в любом случае снизят комиссионные доходы площадки (по нашим оценкам, примерно на 10%), что приведет в том числе и к снижению чистой прибыли на 5-7% по итогам 2024 года".

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